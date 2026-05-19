Álvaro Borrego 19 MAY 2026 - 09:45h.

El lateral reconoce haberse llevado "palo tras palo" con las lesiones

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Junior Firpo ha vivido la temporada más difícil de su carrera. El futbolista hispano dominicano regresó al Real Betis con el aval de haber sido el mejor lateral de la Championship, siendo parte imprescindible del ascenso del Leeds con cuatro goles y diez asistencias. Su llegada a coste cero lo convirtió en una operación cuando menos esperanzadora, con 28 años y en plena madurez, pero lo cierto es que su nivel, condicionado también por las lesiones, ha estado muy lejos de las expectativas depositadas en su fichaje.

El lateral empezó la temporada como titular, pero su rendimiento fue irregular y poco a poco fue perdiendo protagonismo en detrimento de otros como Ricardo Rodríguez o incluso Valentín Gómez. Además ha sufrido todo un calvario físico, con hasta cuatro lesiones que le han impedido encontrar la estabilidad deseada. El propio Junior Firpo sabe que el año no ha sido lo esperado, como reconoció para los medios oficiales del club, aunque promete revertirlo para la 26/27.

"Ha sido un año muy complejo por las expectativas que se generaron y por las mías propias. Me he llevado palo tras palo con las lesiones. Lo haces todo, te cuidas, descansas, comes bien... pero el fútbol a veces se da así. Estoy seguro de que será mi año el que viene", argumentaba.

Junior Firpo reconoce haberlo pasado mal en el plano anímico, pero este tramo final de temporada abre una puerta a la esperanza: "Todos los que me quieren, familia y amigos, han visto otra cara de mí que no habían visto anteriormente; pero el vestuario me ha ayudado muchísimo. Su apoyo ha sido inmenso y eso te habla de lo bonito que es lo que hay en este vestuario. Estoy muy contento y muy ilusionado de acabar la temporada así, jugando".