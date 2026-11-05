BSA recupera una denominación histórica con una moto de inspiración clásica

Coches y Motos 05 NOV 2026 - 06:34h.

Es una moto sencilla de concepción, como se puede apreciar en el apartado mecánico

BSA recupera uno de sus nombres históricos con una moto clásica adaptada a los nuevos tiempos

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En BSA han recuperado una denominación histórica con una moto de inspiración clásica, y que se merece mucho más reconocimiento del que tiene actualmente. Porque no nos cabe ni la más mínima duda de que la Bantam 350 es una compra más que acertada y que merece mucho la pena realizar, al ser una pequeña naked de estilo neo retro que brilla por su conseguida imagen y su asumible coste, con una estética deportiva que se ve incrementada por la incorporación de algunos elementos.

Es una moto sencilla de concepción, como se puede apreciar en el apartado mecánico, con un motor de un solo cilindro y 334 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigerado por líquido, con doble árbol de levas y asociado a una caja de cambios de seis velocidades. Entrega una potencia de 29 CV, y un par máximo de 29,6 Nm, con respuesta sencilla, y unas suspensiones que siguen una configuración clásica, con horquilla convencional y doble amortiguador trasero, regulable en precarga de cinco posiciones.

Los frenos son de disco en ambas ruedas, con ABS de doble canal, y el comportamiento de estos elementos es más que aceptable para una moto de este rango de precio, y para el tipo de uso para el que se ha desarrollado. La moto está disponible en cinco colores diferentes, todos muy llamativos, y de su instrumentación queremos destacar la iluminación full LED o la pantalla digital LCD, en color negro con dígitos en blanco.

La BSA Bantam 350 tiene precio

El precio de la BSA Bantam 350 es una auténtica maravilla, pues cuesta un total de 3.592 euros, lo que nos parece una cantidad muy razonable y que merece mucho la pena pagar sin pensárselo dos veces. Lo mires por donde lo mires, vas a acertar por completo.