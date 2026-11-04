Coches y Motos 04 NOV 2026 - 12:05h.

Tres versiones con etiqueta ECO, una de ellas casi eléctrica

El futuro del Nissan Qashqai no está nada claro

Compartir







El Nissan Qashqai ha recuperado buena parte de su popularidad en el mercado español. El SUV japonés vuelve a ganar protagonismo gracias a su diseño, su equipamiento y una gama mecánica que ofrece alternativas interesantes. Entre ellas destaca el Qashqai e-Power de 190 CV, una versión que combina un consumo reducido con una experiencia de conducción diferente a la de los híbridos convencionales.

El Qashqai e-Power utiliza un sistema de propulsión bastante particular. Su motor eléctrico es el encargado de mover las ruedas, mientras que un bloque de gasolina de 1,5 litros funciona como generador de electricidad. El conjunto desarrolla 190 CV de potencia y homologa un consumo medio de 5,1 litros cada 100 kilómetros. El conductor disfruta de una respuesta inmediata sin necesidad de enchufar el vehículo.

PUEDE INTERESARTE Nissan salva al deportivo de la desaparición

Un casi eléctrico con aires premium a precio reducido

Nissan anuncia esta versión desde 31.650 euros al contado o 29.900 euros financiando. Su precio la sitúa en una posición competitiva frente a otros SUV electrificados. Además, el e-Power ofrece una conducción suave y silenciosa, especialmente agradable en ciudad. Su funcionamiento también permite afrontar desplazamientos largos sin depender de la infraestructura de recarga.

La gama incluye otra alternativa con tecnología híbrida ligera MHEV. Esta versión combina un motor de gasolina 1.3 DiG-T de 158 CV con un sistema de electrificación ligera. Desarrolla 270 Nm de par máximo y, con cambio manual de seis velocidades, acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos. Su consumo homologado es de 6,3 l/100 km.

PUEDE INTERESARTE Nissan te regala 30.000 kilómetros gratis

Las otras dos versiones tampoco están nada mal

El Qashqai de 158 CV con cambio automático cuesta 30.450 euros al contado o 28.950 euros financiando. La diferencia económica respecto al e-Power resulta relativamente pequeña. Por eso, la versión de 190 CV puede ser especialmente interesante para quienes priorizan el consumo y la suavidad de marcha.

Nissan también ha cuidado el espacio y el equipamiento. El Qashqai mide 4,42 metros de largo y dispone de un maletero de 504 litros, ampliable hasta 1.593 litros. El acabado Acenta incluye pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, climatizador bizona, cámara trasera y conectividad inalámbrica, además de numerosas ayudas a la conducción. El Kia Sportage, el Volkswagen Tiguan y el Renault Austral siguen siendo sus principales rivales.