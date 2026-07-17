Nissan pone al alcance el Qashqai, el SUV que vuelve a la batalla con una fuerte campaña de descuentos

Coches y Motos 17 JUL 2026 - 14:17h.

La marca japonesa aprieta el mercado con una oferta top en su top ventas

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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El Nissan Qashqai lleva años siendo uno de los nombres propios del segmento SUV. No en vano, fue uno de los modelos que popularizó este tipo de carrocería en Europa y marcó el camino que después seguirían prácticamente todos los fabricantes. Hoy, en un mercado mucho más competitivo y repleto de alternativas, el SUV japonés vuelve a ganar protagonismo gracias a una importante campaña de descuentos que reduce de forma considerable su precio de acceso y lo convierte nuevamente en una de las opciones más interesantes para quienes buscan un coche familiar equilibrado.

La actual generación del Qashqai ha evolucionado en todos los aspectos. Es más moderno, más tecnológico, ofrece una mayor calidad de acabados y mantiene uno de los mayores argumentos que siempre han acompañado al modelo: un excelente compromiso entre comodidad, comportamiento dinámico y practicidad. Todo ello, unido a la rebaja aplicada por la marca, hace que vuelva a situarse entre los SUV más recomendables de su categoría.

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Un SUV pensado para adaptarse a cualquier conductor

Uno de los puntos fuertes del Nissan Qashqai es la variedad de su oferta mecánica. La gama arranca con motores de gasolina microhíbridos que disfrutan de la etiqueta ECO, una solución especialmente interesante para quienes buscan reducir consumos y acceder sin restricciones a las zonas de bajas emisiones sin asumir el sobrecoste de un híbrido enchufable.

Para quienes recorren muchos kilómetros o desean una conducción aún más eficiente, Nissan también ofrece la conocida tecnología e-POWER. Este sistema destaca por su planteamiento diferente al de otros híbridos tradicionales. El coche siempre se mueve gracias al motor eléctrico, mientras que el propulsor de gasolina actúa principalmente como generador de electricidad para alimentar la batería cuando es necesario.

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Gracias a esta configuración, la conducción resulta muy suave, silenciosa y agradable, especialmente en ciudad, donde las aceleraciones son inmediatas y el funcionamiento recuerda mucho al de un vehículo completamente eléctrico. Al mismo tiempo, no existe la preocupación de tener que buscar un punto de recarga, ya que toda la energía se genera durante la conducción.

Esta combinación permite disfrutar de consumos contenidos tanto en recorridos urbanos como en carretera, convirtiéndose en una alternativa muy atractiva para un amplio perfil de usuarios.

Tecnología, confort y espacio para toda la familia

Más allá de sus motores, el Nissan Qashqai destaca por ofrecer un interior moderno y muy bien aprovechado. El diseño del salpicadero transmite una clara sensación de calidad, con materiales agradables al tacto y una distribución muy intuitiva de todos los mandos.

El sistema multimedia incorpora una pantalla de gran tamaño compatible con Apple CarPlay y Android Auto, mientras que la instrumentación digital permite personalizar gran parte de la información que recibe el conductor. A ello se suman numerosos asistentes de conducción, como el control de crucero adaptativo, el mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales de tráfico o el sistema de cámaras de visión de 360 grados en las versiones más completas.

En el apartado práctico tampoco decepciona. Su habitáculo ofrece espacio suficiente para que cuatro adultos viajen con comodidad, mientras que el maletero dispone de una capacidad muy competitiva dentro del segmento, lo que facilita tanto el uso diario como los viajes familiares.

En marcha sigue destacando por un excelente equilibrio entre confort y estabilidad. La suspensión absorbe con eficacia las irregularidades del asfalto, mientras que el aislamiento acústico permite realizar largos desplazamientos con un elevado nivel de confort.

Con esta nueva campaña de descuentos, Nissan consigue que el Qashqai vuelva a posicionarse como uno de los SUV compactos con mejor relación entre precio, tecnología, equipamiento y calidad general, recuperando buena parte del atractivo que siempre lo convirtió en uno de los referentes del mercado.