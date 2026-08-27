Más llamativo que el Renault Austral y con una tecnología que sorprende

Coches y Motos 27 AGO 2026 - 10:02h.

Con 239 CV de potencia y espacio para toda la familia, declara un consumo de solo 5,5 litros cada 100 km

Renault convierte el Twingo en una ganga

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El Kia Sportage lleva cinco generaciones evolucionando hasta convertirse en el modelo más vendido de la marca. Su éxito no se limita a España. También lidera las matriculaciones de Kia globalmente. La generación actual combina una imagen muy llamativa con un planteamiento familiar, dos argumentos fundamentales dentro del competitivo segmento SUV.

Su diseño futurista permite diferenciarlo del Nissan Qashqai, el Mazda CX-5 o el Renault Austral. La carrocería mide 4,52 metros de longitud y 1,87 metros de anchura. La batalla alcanza 2,68 metros. Estas proporciones proporcionan un habitáculo cómodo sin convertirlo en un vehículo complicado de utilizar diariamente.

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Argumentos de sobras para seguir siendo el más vendido

La capacidad de carga refuerza ese carácter práctico. El maletero ofrece 526 litros con la segunda fila levantada. Al abatir los respaldos, el volumen aumenta hasta 1.715 litros. Hay espacio suficiente para equipaje familiar, compras grandes o material deportivo. Kia combina así una apariencia atrevida con soluciones aprovechables.

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La gama dispone de varias mecánicas, pero la versión HEV representa la alternativa al Renault Austral híbrido. Combina un motor de gasolina 1.6 T-GDI con una unidad eléctrica. El conjunto desarrolla 239 CV y 280 Nm, gestionados mediante una transmisión automática de seis relaciones y tracción delantera.

239 CV y solo 5,5 litros cada 100 km

Las prestaciones resultan superiores a las habituales en un SUV. El Sportage completa el 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza 196 km/h. A pesar de su potencia, homologa un consumo de 5,5 litros cada 100 kilómetros. La hibridación reduce el gasto sin exigir enchufes.

El acabado Concept incluye una pantalla de 12,3 pulgadas con navegador Kia Connect, Android Auto y Apple CarPlay. También equipa llave, sensores delanteros y traseros y retrovisores calefactados. Kia añade frenada automática en intersecciones, reconocimiento de peatones, mantenimiento de carril, detector de fatiga y lectura de límites de velocidad.

El argumento definitivo aparece en la tarifa. Kia anuncia el Sportage HEV desde 29.780 euros, mientras el Renault Austral de 200 CV comienza en 36.909 euros. La diferencia supera 7.000 euros.