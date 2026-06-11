Coches y Motos 11 JUN 2026 - 06:13h.

Sin duda, uno de los mayores aciertos de la historia de Renault

El Renault 4 se convierte en un todoterreno

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No es fácil recuperar un mito y acertar. Sin embargo, Renault parece haberlo conseguido con el nuevo Renault 5 E-Tech, un coche que combina nostalgia, tecnología y movilidad eléctrica en un formato especialmente atractivo. Su diseño ha conquistado a muchos conductores desde el primer vistazo. Y lo más llamativo es que consigue hacerlo con un precio que sigue siendo relativamente accesible dentro del universo de los coches eléctricos.

Con 3,92 metros de longitud, una anchura de 1,80 metros y una batalla de 2,54 metros, el Renault 5 E-Tech se mueve perfectamente en ciudad. Resulta compacto por fuera, pero aprovecha bien el espacio disponible. Su maletero ofrece entre 277 y 326 litros, una cifra razonable para un modelo urbano. Rivales como el Fiat 500e o incluso propuestas eléctricas más económicas encuentran aquí un competidor muy difícil de ignorar.

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Tres versiones mecánicas a elegir para el nuevo Renault 5

La gama arranca con una versión de 95 CV y 215 Nm de par máximo. Utiliza una batería de 40 kWh y homologa hasta 310 kilómetros de autonomía. Es una configuración pensada para quienes buscan un vehículo eléctrico sencillo, eficiente y cómodo para el día a día. Además, parte desde 23.056 euros, sin tener en cuenta posibles ayudas públicas o promociones adicionales.

Por encima aparece una alternativa especialmente interesante. Desarrolla 120 CV y 225 Nm, mantiene la batería de 40 kWh y mejora las prestaciones. Acelera de 0 a 100 km/h en 9 segundos y alcanza los 150 km/h. Lo mejor es que apenas incrementa el precio respecto a la variante básica, arrancando desde 26.044 euros al contado o 24.664 euros financiados.

La opción más deseada por muchos conductores es la superior. Equipa un motor eléctrico de 150 CV y 245 Nm alimentado por una batería de 52 kWh. Gracias a ello alcanza hasta 410 kilómetros de autonomía WLTP. También mejora la respuesta, con un 0 a 100 km/h de apenas 7,9 segundos. Todo ello desde 28.909 euros, una cifra que le permite competir con modelos mucho menos exclusivos visualmente.

El equipamiento también está a la altura

Tampoco decepciona en equipamiento. Incluso las versiones más asequibles incorporan elementos que hace pocos años eran propios de segmentos superiores. Dispone de pantalla multimedia de 10 pulgadas, cuadro digital, conectividad inalámbrica para smartphones, sensores de aparcamiento, control de velocidad, frenada automática de emergencia, mantenimiento de carril y reconocimiento de señales de tráfico.

Renault también ha cuidado especialmente la presentación interior. La tapicería combina detalles en terciopelo, costuras en azul, blanco y rojo y un diseño que homenajea al Renault 5 original. El resultado es un coche con mucha personalidad. Un eléctrico que no solo destaca por eficiencia y tecnología. También por ofrecer una imagen capaz de eclipsar a alternativas bastante más caras y convertirlo en uno de los lanzamientos más atractivos de los últimos años.