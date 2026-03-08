Coches y Motos 08 MAR 2026 - 02:24h.

Y lo puedes tener desde solo 89 euros al mes

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

Compartir







El mercado de los coches eléctricos urbanos está viviendo una auténtica revolución. Cada vez aparecen más modelos pequeños y asequibles pensados para la ciudad. En ese escenario aterriza el Leapmotor T03, un utilitario eléctrico que quiere competir directamente con coches como el Dacia Spring, el BYD Dolphin Surf o el Dongfeng Box.

Este Leapmotor T03 juega claramente la carta del precio competitivo. Incluso se sitúa por debajo de eléctricos populares como el Fiat 500e, lo que lo convierte en una alternativa muy interesante para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica sin gastar demasiado dinero.

PUEDE INTERESARTE Fiat inventa el coche que no corre

El aliado ideal para desplazamientos a diario por ciudad

A nivel de tamaño, el T03 es un coche pensado para el entorno urbano. Mide 3.620 mm de largo, 1.652 mm de ancho y 1.577 mm de alto, con una batalla de 2.400 mm. Su peso se queda en 1.175 kg y el maletero ofrece 210 litros, una cifra correcta para un coche de su categoría.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Dacia Sandero de Fiat

En el apartado mecánico encontramos un motor eléctrico de 95 CV con 158 Nm de par máximo. Tiene tracción delantera y cambio automático. Acelera de 0 a 100 km/h en 12,7 segundos y alcanza una velocidad máxima limitada de 130 km/h, suficiente para moverse con soltura tanto en ciudad como en trayectos interurbanos.

La batería tiene una capacidad de 37,3 kWh, lo que permite homologar 265 kilómetros de autonomía WLTP. No son cifras espectaculares, pero sí más que suficientes para un uso diario urbano. Además, cuenta con etiqueta CERO de la DGT, con todas las ventajas que eso implica en zonas de bajas emisiones.

PUEDE INTERESARTE El Fiat más espectacular está en peligro

Equipamiento más que correcto

Otro de sus puntos fuertes es el equipamiento de serie, que resulta bastante completo para su categoría. Incluye control de crucero adaptativo, asistente de carril, cámara trasera, sensores de aparcamiento, lector de señales de tráfico y detector de ángulo muerto, además de freno de mano eléctrico.

En el interior tampoco faltan elementos tecnológicos. Este Leapmotor T03 ofrece pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, instrumentación digital, techo panorámico, llantas de aleación, arranque por botón y conectividad con Bluetooth, USB y Mirror Screen. Todo ello con un precio muy competitivo: desde 14.300 euros al contado o 12.950 euros financiado, incluyendo 3.375 euros del Plan Auto+ adelantados, lo que explica por qué este pequeño eléctrico quiere plantar cara al Dacia Spring.