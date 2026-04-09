El Renault Austral más moderno y, muy importante, barato y versátil

Coches y Motos 09 ABR 2026 - 01:01h.

El Austral se ha renovado para seguir siendo una de las mejores opciones

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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El Renault Austral se ha consolidado como una de las propuestas más competitivas dentro del segmento de los SUV compactos, situándose por delante de otros modelos en aspectos clave como la modernidad y el precio. Este posicionamiento no responde únicamente a una cuestión de coste, sino a una combinación equilibrada de diseño, tecnología y enfoque práctico que lo convierten en una opción especialmente relevante en su categoría.

Desde su lanzamiento, el modelo francés ha apostado por una renovación integral que se refleja tanto en su estética como en su concepción interior. El Austral presenta una imagen más estilizada y contemporánea, alineada con la nueva identidad visual de la marca, mientras que el habitáculo destaca por una notable carga tecnológica. La digitalización juega aquí un papel protagonista, con un sistema multimedia avanzado y una disposición de pantallas que refuerzan la sensación de estar ante un producto más actual.

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A nivel económico, la diferencia frente a otrosresulta significativa. El Austral ofrece un precio de acceso más bajo, lo que amplía su atractivo en un contexto donde el coste inicial condiciona de forma decisiva la elección dentro del segmento. Esta ventaja no implica una merma en equipamiento, ya que mantiene un nivel competitivo en confort, seguridad y conectividad.

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Cabe destacar que, más allá de ser ligeramente más barato, el Renault Austral incorpora de serie un sistema microhíbrido (MHEV) de 158 CV asociado a un cambio automático, un planteamiento que supone una ventaja clara frente al Kia Sportage, cuya versión de acceso recurre a un motor de gasolina de 160 CV con transmisión manual.

Tecnología eficiente y enfoque práctico en el día a día

En términos de habitabilidad, el Renault Austral se sitúa al nivel del Kia Sportage, ofreciendo un interior espacioso y bien aprovechado. La disposición de los asientos, junto con soluciones prácticas en el maletero y los compartimentos interiores, permite un uso versátil tanto en entornos urbanos como en desplazamientos largos.

En el apartado mecánico, el enfoque del Austral está claramente orientado hacia la eficiencia y el confort de uso. La presencia de la tecnología microhíbrida, combinada con la transmisión automática de serie, facilita una conducción más suave y adaptada a las condiciones actuales, especialmente en entornos urbanos y periurbanos.

Por otro lado, el modelo francés incorpora un conjunto completo de asistentes a la conducción que refuerzan la seguridad y mejoran la experiencia al volante. La integración de estos sistemas se realiza de forma coherente, priorizando la funcionalidad y la facilidad de uso frente a una complejidad innecesaria.

Por todo ello, el Renault Austral logra ofrecer un conjunto equilibrado en el que diseño, tecnología y precio se combinan de manera efectiva. Frente al Kia Sportage, no solo iguala su versatilidad, sino que añade argumentos diferenciales que refuerzan su posicionamiento dentro de un segmento cada vez más exigente.