El nuevo BMW es el deportivo eléctrico más bonito en la historia de la marca

Coches y Motos 07 ABR 2026 - 10:53h.

El i4 es una de las referencias entre los coupés deportivos con motor eléctrico

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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El BMW i4 no es uno de los lanzamientos más recientes de la marca alemana, pero su planteamiento sigue plenamente vigente dentro de la gama eléctrica. Esta berlina de perfil coupé ha logrado consolidarse como una referencia por diseño, manteniendo una identidad estética que combina tradición y modernidad sin recurrir a soluciones excesivamente futuristas. En este sentido, el i4 demuestra que la electrificación puede integrarse sin alterar los rasgos característicos que han definido históricamente a BMW.

La carrocería presenta una silueta estilizada, con una línea de techo descendente que refuerza su carácter deportivo. A diferencia de otros modelos eléctricos que priorizan formas más rompedoras, el i4 opta por una evolución coherente del lenguaje de diseño de la marca. Esto se traduce en proporciones equilibradas y una presencia que encaja de forma natural dentro de la gama, incluso frente a modelos con motorizaciones convencionales.

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El frontal mantiene uno de los elementos más reconocibles de BMW: la parrilla de gran tamaño, reinterpretada para adaptarse a las necesidades de un vehículo eléctrico. Aunque su función técnica ha cambiado, su valor visual sigue siendo clave en la identidad del modelo. Los grupos ópticos, afilados y bien integrados, aportan una imagen moderna sin caer en excesos. Por otro lado, la zaga destaca por su limpieza y por una integración aerodinámica muy cuidada.

Un coupé eléctrico con identidad propia

El interior del BMW i4 refuerza esa combinación entre tradición y tecnología. El salpicadero está dominado por una doble pantalla curva que integra instrumentación y sistema multimedia, configurando un entorno digital avanzado sin perder el enfoque orientado al conductor. Llama especialmente la atención la forma en la que se ha resuelto esta integración, evitando una sensación de saturación visual.

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La calidad de los materiales y los ajustes sitúan al modelo en un nivel alto dentro de su categoría. BMW mantiene su apuesta por acabados sólidos y una ejecución precisa, lo que contribuye a una experiencia a bordo más refinada. Este planteamiento no solo busca modernidad, sino también durabilidad y coherencia con la imagen de marca.

En el apartado mecánico, el i4 ofrece un rendimiento acorde a su posicionamiento como coupé eléctrico. La entrega de potencia es inmediata, lo que se traduce en aceleraciones contundentes y una respuesta ágil en todo tipo de situaciones. La autonomía, por su parte, se mantiene en cifras competitivas, permitiendo un uso versátil más allá del entorno urbano.

El comportamiento dinámico continúa siendo uno de sus puntos fuertes. A pesar del peso asociado a la electrificación, el i4 mantiene un equilibrio notable entre confort y precisión, con una conducción que conserva el carácter típico de BMW. La suspensión y la dirección trabajan de forma conjunta para ofrecer una experiencia fluida y estable.

Por todo ello, el BMW i4 sigue siendo una referencia entre los coupés eléctricos, no por su novedad, sino por la solidez de un planteamiento que combina diseño, tecnología y comportamiento sin concesiones innecesarias.