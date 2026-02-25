La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

Coches y Motos 25 FEB 2026 - 03:29h.

Puede parecer un sinsentido, pero no lo es

El nuevo BMW Serie 5 es, para muchos, el más atractivo que ha hecho BMW

Puede parecer un sinsentido, pero la BMW deportiva que para muchos es la más bonita de la marca no la fabrica ni siquiera la propia BMW. Porque esta responsabilidad ha corrido a cargo de un taller de preparaciones con sede en Hungría, llamado Moto Jungle, que ha sido capaz de crear una bóxer deportiva simplemente espectacular. El resultado es una maravilla, como salta a la vista nada más la miras por primera vez, y este modelo ha sido bautizado como R 1250 M.

Cuenta con el carenado de carbono de una M 1000 RR en color negro y los colores y las siglas de la serie M, así como unas suspensiones Öhlins y un escape Akrapovic. Esto ha provocado que pase de ser una moto aventurera, a una auténtica bestia de circuitos, y es la mejor manera de personalizar una GS. En cuanto a las prestaciones y el equipamiento, toma la base de la BMW R 1250 GS, por lo que no le falta absolutamente de nada.

Esto incluye un motor de dos cilindros con una cilindrada de 1254 centímetros cúbicos, con una potencia que supera los 140 CV de serie, gracias a los ajustes que le han realizado en Moto Jungle. Y en cuanto a electrónica no se queda atrás en absoluto, pues está equipada con absolutamente todo lo que le hace falta, con la última tecnología del mercado. Pero en lugar del enfoque aventurero que tiene la original, esta versión es claramente con vocación deportiva y de competición.

¿Saldrá a la venta esta R 1250 M algún día?

Viendo las reacciones de la gente que ha podido descubrir esta R 1250 M creada por Moto Jungle, mucha gente se pregunta si en BMW habrán tomado nota, y pondrán a la venta algún día un modelo similar a este. De momento, no lo sabemos…