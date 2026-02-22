BMW Motorrad F 900 GS: así es la trail alemana que ahora quiere plantar cara a la Ténéré y Africa Twin

Coches y Motos 22 FEB 2026 - 23:12h.

La Motorrad F 900 GS no tiene absolutamente nada que envidiar a ninguna de ellas

No es barato, pero este BMW es un icono

En BMW se han cansado del monopolio de las Ténéré y las Africa Twin, que son las referentes cuanto hablamos de motos aventureras, y por ello han creado un modelo que está preparado para poder plantarles cara, e incluso, superarlas en ventas. Y es que la Motorrad F 900 GS no tiene absolutamente nada que envidiar a ninguna de ellas, y nos parece una alternativa más que fiable y convincente. Tiene calidad y fiabilidad alemana, y un precio bastante accesible para todos.

Está totalmente optimizada para que puedas disfrutar de su conducción en viajes largos, y también es ideal para su uso a diario. La ergonomía es increíblemente cómoda, y la carrocería ha aumentado en confort y seguridad. Tiene un diseño que es difícil de ignorar, y es sorprendentemente ligera. Porque, a pesar de su gran cilindrada y su importante tamaño, únicamente pesa un total de 219 kilos, lo que nos parece algo absolutamente increíble.

En cuanto al motor, es un bicilíndrico en paralelo que permite disfrutar al máximo mientras está en marcha. Ofrece más potencia máxima, con una curva de par mejorada, y llega a alcanzar los 105 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par motor de 93 Nm a 6.750 rpm. Unas cifras sensacionales, a la que hay que añadir el gran depósito de combustible que tiene incorporado, con capacidad de hasta 14,5 litros, que se traduce en una autonomía increíble para tus aventuras.

Esta BMW Motorrad F 900 GS tiene un coste irrisorio

Y lo mejor de todo lo hemos reservado para el final. Porque ahora puedes hacer tuya esta BMW Motorrad F 900 GS desembolsando apenas un total de 14.210 euros, una cifra que puede aumentar en función de los extras y del color que desees.