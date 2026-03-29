El SUV más estilizado de Kia es la compra perfecta para los que quieren diseño y equipamiento

Coches y Motos 29 MAR 2026 - 15:29h.

Diseño, equipamiento, fiabilidad y espacio interior, la opción inteligente para familias

No es un SUV, pero este Kia es perfecto para las familias

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El Kia Sportage es el pilar de la marca. También el más vendido en España y en el mundo. Un SUV que ha sabido evolucionar generación tras generación. Y que ahora apuesta por un enfoque más tecnológico y atractivo.

Su quinta generación ha marcado un antes y un después. El diseño futurista es su gran reclamo. Líneas afiladas. Firma lumínica muy reconocible. Y una silueta más estilizada. Es un coche que entra por los ojos.

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Pero no todo es estética. También destaca por su equilibrio general. Es cómodo. Estable. Y muy fácil de conducir. Ofrece un gran nivel de confort interior. Y una calidad de materiales notable para su segmento.

La quinta generación del Kia Sportage es un acierto total

En cuanto a dimensiones, está muy bien resuelto. Mide 4.515 mm de largo, con 1.865 mm de ancho y 1.650 mm de alto. El maletero ofrece 526 litros. Puede crecer hasta 1.715 litros. Muy práctico para todo uso. Frente a rivales como el Nissan Qashqai, el Renault Austral o el Mazda CX-5, el Sportage destaca por su diseño, su equipamiento y su equilibrio general. Un SUV muy completo.

La gama tiene una versión de acceso muy interesante. Casi una compra perfecta, ofreciendo mucho a un precio moderado si lo comparamos con rivales directos. Monta un motor 1.6 TGDi de 150 CV. Con 270 Nm de par máximo. Asociado a un cambio manual de 6 marchas. Y con tracción delantera. Una configuración equilibrada y eficiente.

Prestaciones y equipamiento más que correctos

Las prestaciones son correctas. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos. Alcanza los 192 km/h. Y homologa un consumo medio de 6,8 l/100 km. Su precio es de 29.270 euros al contado. Muy competitivo para lo que ofrece.

El acabado Concept incluye un equipamiento muy completo. Destacan los faros LED, el climatizador bizona automático, la cámara trasera y el sistema multimedia con Android Auto y Apple CarPlay. También incorpora asistentes de seguridad.