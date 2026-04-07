Más bonito que el Volkswagen Golf y, para muchos, mejor equipado: el compacto que está triunfando en la ciudad

Coches y Motos 07 ABR 2026 - 01:48h.

218 CV de potencia y casi 470 km de autonomía

Volkswagen convierte el Taigo en un chollo

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El Volkswagen Golf sigue siendo un referente. Lleva años dominando el segmento. Destaca por su equilibrio, su calidad y su comportamiento. Es una apuesta segura. Pero el mercado ofrece muchas alternativas que, en ocasiones, ofrecen más por menos. El Renault Mégane E-Tech es uno de ellos. Un modelo que, además, mira hacia el futuro.

Renault ha apostado por un enfoque distinto para la actual versión del Mégane. Eléctrico, más moderno, más tecnológico y con una estética que mezcla compacto y SUV. El resultado es un coche más llamativo. Más atractivo en ciudad.

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Un tapado entre los compactos eléctricos con mucho que decir

Las dimensiones lo hacen muy versátil. Con 4.199 mm de largo y una batalla de 2.685 mm, es fácil de conducir. Ágil en tráfico. Pero también cómodo en viajes. El maletero de 440 litros es uno de sus puntos fuertes. Muy bien aprovechado. Y ampliable hasta 1.332 litros. Perfecto para familias o escapadas de fin de semana. Y rivaliza con modelos como los Volkswagen ID.3, Opel Astra, o Nissan Leaf.

El precio arranca en 33.364 euros financiados. Una cifra competitiva. Especialmente si se aplican ayudas. Se posiciona muy bien frente a sus rivales eléctricos.

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En el apartado mecánico, la gama gira en torno a una sola versión. Motor eléctrico de 218 CV y 300 Nm de par. Respuesta inmediata. Sin vibraciones. Y con una conducción muy suave.

Acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos. Y alcanza los 150 km/h. Todo gracias a una batería de 63 kWh que permite hasta 468 km de autonomía WLTP.

Además, cuenta con etiqueta CERO de la Dirección General de Tráfico. Esto significa ventajas en ciudad. Menos restricciones. Y menor coste de uso.

Equipamiento de carácter premium

En el interior, el salto es evidente. Sistema multimedia openR link de 9 pulgadas. Cuadro digital. Y una interfaz moderna. Todo muy intuitivo.

También incluye conectividad completa con smartphone. Climatizador bi-zona. Y acceso manos libres. Elementos que mejoran el confort en el día a día.

En seguridad, está a gran nivel. Frenada automática, mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo. Tecnología pensada para ayudar.

No faltan detalles como iluminación ambiental, llantas de 18 pulgadas o tapicería reciclada. Todo ello de serie en su versión de acceso.