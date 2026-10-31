Coches y Motos 31 OCT 2026 - 06:03h.

Para muchos, este es el mejor Dacia fabricado hasta la fecha

Es tan atractivo que no parece un Dacia

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Dacia ha encontrado en el Bigster la fórmula para plantar cara a los SUV más caros del mercado. El fabricante rumano ofrece un modelo espacioso, atractivo y con una gama mecánica especialmente variada. Su precio también juega a favor. Actualmente, el Dacia Bigster está disponible desde 23.051 euros financiados, una cifra que complica las cosas al Kia Sportage, Nissan Qashqai y Toyota Corolla Cross.

El Bigster presenta una carrocería de 4,57 metros de largo, 1,81 metros de ancho y 1,66 metros de alto. Su distancia entre ejes alcanza los 2,70 metros, favoreciendo la habitabilidad. El maletero ofrece 456 litros en las versiones convencionales y 430 litros en el híbrido. Estas dimensiones permiten afrontar desplazamientos familiares sin renunciar a la comodidad.

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Dacia democratiza el acceso a los SUV familiares con el Bigster

La gama comienza con el motor bifuel de gasolina y GLP de 140 CV y 230 Nm. Esta versión utiliza cambio manual y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos, alcanza los 180 km/h y homologa 5,4 l/100 km. Cuesta 25.020 euros al contado o 23.051 euros financiados.

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Dacia también comercializa una variante 1.2 TCe mild-hybrid de 140 CV y 230 Nm. Esta mecánica alcanza los 180 km/h, acelera de 0 a 100 km/h en 11,2 segundos y consume 6 litros cada 100 kilómetros. Su precio arranca en 25.320 euros al contado o 23.329 euros financiados, con acabado Essential.

También hay versiones 4x4 y HEV

Más interesante para quienes buscan versatilidad resulta el Hybrid-G 150 4x4. Combina gasolina, GLP y propulsión eléctrica trasera. Dispone de tracción total y cambio automático de doble embrague. Dacia anuncia hasta 1.500 kilómetros sin repostar. Cuesta 29.420 euros al contado o 27.099 euros financiados, con acabado Expression.

La alternativa más eficiente es el híbrido autorrecargable de 155 CV y 205 Nm. Combina un motor de gasolina de 1,8 litros con otro eléctrico. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,7 segundos y consume 4,6 l/100 km. Su precio parte de 30.920 euros al contado o 28.479 euros financiados.

El acabado Essential incluye pantalla multimedia de 10,1 pulgadas, instrumentación digital de 7 pulgadas y cámara trasera. También incorpora climatización manual. Por encima aparecen Expression, Extreme y Journey, con mayor equipamiento.