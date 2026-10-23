Dacia convierte el Sandero en una camper

Coches y Motos 23 OCT 2026 - 01:13h.

Dacia se saca de la manga una ‘camperización’ barata

Este eléctrico es ya un serio problema para Dacia

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Dacia ha encontrado una nueva forma de aprovechar el éxito del Sandero. El coche nuevo más vendido en España amplía sus posibilidades con un accesorio pensado para los aficionados a las escapadas al aire libre. La marca rumana quiere acercar el mundo camper a quienes no necesitan una autocaravana ni una furgoneta equipada. Su propuesta es sencilla: transformar el Sandero Stepway en un pequeño campamento para disfrutar de la naturaleza.

La novedad forma parte de InNature, una familia de accesorios desarrollada por Dacia para facilitar los viajes y las actividades al aire libre. Esta iniciativa comenzó con el paquete Sleep del Jogger, un módulo que permite convertir su interior en una zona para dormir. Posteriormente, el fabricante amplió la oferta a los SUV Duster y Bigster. Ahora le toca el turno al Sandero Stepway.

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Dacia convierte el Sandero Stepway en una mini camper

La última incorporación es un toldo de lona de tres metros de largo por tres de ancho. Este accesorio se instala en las barras del techo y permite crear una superficie cubierta junto al vehículo. Su principal ventaja es la facilidad de montaje. Dacia ha diseñado un sistema con postes telescópicos que permite desplegarlo rápidamente, sin necesidad de realizar modificaciones permanentes en el automóvil.

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El toldo ofrece nueve metros cuadrados de espacio protegido, suficientes para colocar una mesa, varias sillas o preparar una comida durante una excursión. También proporciona sombra en verano y protección frente a lluvias ligeras. De esta manera, el Sandero Stepway puede convertirse en una base para escapadas de fin de semana, aunque no incorpora una cama ni permite dormir cómodamente en su interior.

Ya se puede adquirir en la web de Dacia

Dacia también ha prestado atención a los materiales. El nuevo toldo está fabricado con un 40% de componentes reciclados, siguiendo la filosofía de sencillez y aprovechamiento de recursos de la marca. Además, es compatible con otros vehículos Dacia equipados con barras de techo, por lo que no queda reservado exclusivamente al Sandero.

La compañía aprovecha esta novedad para ampliar su sistema modular YouClip. Entre los nuevos accesorios aparecen un portagafas y una bolsa de la compra fabricada con material completamente reciclado. Son soluciones prácticas que buscan mejorar la versatilidad del automóvil sin recurrir a grandes transformaciones. El nuevo toldo InNature ya está disponible por 650 euros en la tienda oficial de accesorios Dacia.