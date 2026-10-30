Coches y Motos 30 OCT 2026 - 01:10h.

El SUV que lo empezó todo sigue marcando tendencia

El futuro del Nissan Qashqai no está nada claro

Compartir







El Nissan Qashqai vuelve a ganar protagonismo en España. El modelo que popularizó los SUV compactos atraviesa un buen momento comercial después de unos comienzos complicados con su tercera generación. Ahora, Nissan refuerza su atractivo con precios más competitivos y una tecnología híbrida diferente. Una combinación con la que pretende plantar cara a los fabricantes chinos que están ganando terreno.

La oferta más interesante corresponde al Qashqai e-Power de 190 CV, disponible desde 30.650 euros financiados o 31.900 euros al contado. Esta versión utiliza un sistema híbrido que funciona de manera distinta al de muchos competidores. El motor de gasolina no impulsa directamente las ruedas. Su trabajo consiste en generar electricidad para alimentar el motor eléctrico encargado de mover el vehículo.

PUEDE INTERESARTE QJ Motor pone una trail A2 en el radar de quienes sueñan con aventura

Un eléctrico encubierto

Esta particularidad permite disfrutar de una conducción similar a la de un coche eléctrico, pero sin depender de enchufes. El sistema combina un motor de gasolina de 1,5 litros con una unidad eléctrica y entrega 190 CV y 260 Nm de par máximo. El Qashqai acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos, alcanza los 199 km/h y homologa 5,1 litros cada 100 kilómetros.

PUEDE INTERESARTE Audi vuelve a demostrar que un coche familiar puede ser tan bonito como una berlina de lujo

Nissan también mantiene una alternativa más convencional. El Qashqai 1.3 DiG-T MHEV desarrolla 158 CV y 270 Nm, con cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. Cuesta 27.600 euros al contado o 26.350 euros financiados. Quienes prefieran una transmisión automática deberán pagar 30.700 euros al contado o 29.450 euros financiados.

Espacio para toda la familia y muy bien equipado

El Qashqai mide 4,42 metros de largo y dispone de una batalla de 2,66 metros. Su maletero ofrece 504 litros, ampliables hasta 1.593 litros. Estas dimensiones permiten combinar facilidad de conducción urbana con suficiente espacio familiar. Entre sus rivales tradicionales aparecen el Kia Sportage, Volkswagen Tiguan y Renault Austral.

El acabado Acenta, el de acceso, ya incorpora una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, climatizador automático bizona, acceso sin llave y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. También incluye cámara trasera, sensores de aparcamiento, faros Full LED y siete airbags. Nissan añade frenada automática de emergencia, control de crucero inteligente y vigilancia del ángulo muerto. Por encima están los acabados N-Connecta, Tecka y Tekna Premium.