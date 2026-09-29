BSA recupera uno de sus nombres históricos con una moto clásica adaptada a los nuevos tiempos

Coches y Motos 29 SEP 2026 - 10:56h.

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Desde BSA vuelven a sorprendernos una vez más gracias a una moto que es magnífica en todos los sentidos, y que en su día ya fue una sensación. Ahora, llega de nuevo al mercado, adaptada a los nuevos tiempos, y promete ser una de las más vendidas dentro del catálogo de la firma, pues la Gold Star 650 cuenta con todo lo que le hace falta para marcar la diferencia. Es una moto clásica en todos los sentidos, como se demuestra al ver el escape en forma de trompeta.

Cuenta en su interior con un propulsor de un solo cilindro, con una cilindrada de 652 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y de cuatro válvulas, que rinde a una potencia de 45 CV. Está asociado a una caja de cambios de cinco velocidades, y destaca por su suavidad y entrega de potencia, que la sitúa justo al límite de lo permitido para poder llevarla con el carné A2. Y la parte ciclo tampoco se queda atrás en ningún momento.

Porque podemos destacar los frenos Brembo, que le garantizan una gran fiabilidad a la hora de querer detener la moto a altas velocidades, los neumáticos Pirelli o las suspensiones de largo recorrido. Es una moto de tamaño compacto, con un peso de 213 kilos, y que en el equipamiento cuenta con una instrumentación de doble reloj analógico con las esferas separadas, o con una toma USB para cargar el móvil o cualquier dispositivo que necesites.

La BSA Gold Star 650 te costará 5.692 euros

Si quieres hacerte con esta BSA Gold Star, lo que tendrás que realizar es un desembolso de 5.692 euros, un precio totalmente correcto, y que merece la pena pagar sin ninguna duda. Así que no esperes más.