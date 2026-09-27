Es una de las alternativas más asequibles a la KTM 790 Duke y cada vez más motoristas la quieren

Coches y Motos 27 SEP 2026 - 08:23h.

Tiene un motor totalmente nuevo, un V2 de 750 centímetros cúbicos de cilindrada

KTM convierte en accesible su deportiva más deseada por todos

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Si buscas una alternativa a la KTM 790 Duke, estás de enhorabuena. Porque hemos encontrado una moto que nos resulta incluso más interesante, pues no tiene absolutamente nada que envidiarle. Es simplemente sensacional, con una imagen musculosa, y con unas prestaciones por encima de la mesa. Así es la Moto Marini Corsaro 750, de la que solamente podemos decir buenas palabras, pues nos tiene locamente enamorados.

Tiene un motor totalmente nuevo, un V2 de 750 centímetros cúbicos de cilindrada que rinde a una potencia de 95 CV, aunque existe la posibilidad de limitarlo para los usuarios con carné A2. El cigüeñal contrarrotante le permite minimizar las vibraciones, y otro elemento que nos ha llamado la atención es el radiador convexo, en lugar de cóncavo. Y el peso total del conjunto es inferior a los 200 kilos, lo que también resulta bastante sorprendente.

La parte ciclo está perfectamente trabajada, con frenos Brembo, mientras que las suspensiones son Marzocchi. La iluminación es full LED, y en el diseño hay que destacar la parte delantera con dobles tiras LED, con faro de la misma tecnología. La parte trasera exhibe un diseño muy original, con una doble óptica separada en forma de V que está encajada en el colín, mientras que el bastidor es de estructura mixta. Y el basculante también tiene una factura especial con algunas partes aligeradas.

La Moto Marini Corsaro 750 cuesta menos de 8.500 euros

Creemos que el precio que le han colocado a la Moto Marini Corsaro 750 es totalmente justo y razonable, pues los 8.500 euros que cuesta se pueden pagar sin demasiados problemas. De modo que es una inversión que merece mucho la pena realizar, si quieres una moto tan bonita como completa.