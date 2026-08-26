KTM convierte en accesible su deportiva más deseada por todos

Coches y Motos 26 AGO 2026 - 00:26h.

Está disponible en color naranja y en color negro

KTM tiene la moto más buscada por los amantes de la adrenalina

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Hay motos deportivas que consiguen arrasar y convertirse en las más deseadas del mercado, y en KTM dominan las deportivas a su antojo, como demuestra esta 990 RC R, un modelo que está pensado en hacer disfrutar a todo el que se monte en él. Está disponible en color naranja y en color negro, y además de una magnífico relación calidad precio, cuenta con unas características que hacen muy especial esta montura, siendo una compra sin riesgo.

Entre los puntos a destacar, nos encontramos con su motor, su impresionante diseño, su avanzado nivel de tecnología y de equipamiento y su aerodinámica potenciada. El propulsor es un LC8c ya conocido por todos, capaz de entregar unas increíbles cifras de potencia, con una configuración de dos cilindros en paralelo, con doble árbol de levas. Es de refrigeración líquida, y entrega 130 CV a 9.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 103 Nm a 6.750 rpm.

El sistema de gestión del motor está firmado por Bosch, y la electrónica se gestiona fácilmente a través de una IMU de seis ejes, como los cuatro modos de conducción, el control de tracción, el quickshifter bidireccional y todo lo demás. En la aerodinámica, nos encontramos con un doble alerón delantero, unos apéndices aerodinámicos en la quilla o unas aperturas laterales de refrigeración. Y a nivel de equipamiento, tiene una pantalla TFT de 8,8 pulgadas con conectividad.

La KTM 990 RC R cuesta 16.699 euros

Algo que invita a querer conseguir esta KTM 990 RC R es su asumible coste, de 16.699 euros, lo que nos parece una auténtica ganga se mire por donde se mire, ya que es una cantidad que se puede pagar sin demasiadas complicaciones ni esfuerzo. Aprovecha la oportunidad y hazte con esta moto sin pensarlo.