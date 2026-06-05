KTM tiene la moto más buscada por los amantes de la adrenalina

Coches y Motos 05 JUN 2026 - 16:54h.

Tiene una estética rompedora y renovada

La nueva KTM es, para muchos, la más bonita de la marca

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Si eres amante de la adrenalina, y te gustan las grandes emociones a la hora de ir en moto, en KTM tienen una opción ideal para ti, que encaja a la perfección en lo que buscas. Porque hay un modelo que es espectacular, y que no deja a nadie indiferente, gracias a todo lo que ofrece, y al precio tan razonable por el que la puedes conseguir. Se trata de la 1290 Super Duke R, una de las maxi naked más radicales y aclamadas del mercado, que tiene una estética rompedora y renovada.

Cuenta con la homologación Euro 5+, un requisito que es prácticamente imprescindible en estos momentos antes de conseguir una moto nueva, y deja al descubierto el chasis de sección tubular, fabricado en acero. Esto permite descubrir el interior, donde se encuentra el motor V-Twin de 1301 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una sensacional potencia de 177 CV a 6.750 revoluciones por minuto, con un par motor de 140 Nm a 7.000 rpm.

Es un propulsor realmente avanzado, dotado de válvulas de admisión mecanizadas en titanio, con embrague anti-rebote, sistema de doble encendido y acelerador Ride by Wire. El depósito de combustible de tiene una capacidad de 16 litros, lo que se traduce en una importante autonomía, para que no te tengas que preocupar a la hora de parar a repostar. La caja de cambios es de seis velocidades, y cuenta con quickshifter bidireccional de serie, además de tres modos de conducción y control de tracción, entre muchas más cosas.

La KTM 1290 Super Duke R está disponible por un precio razonable

Si te acabas de convencer por la adquisición de la KTM 1290 Super Duke R, tienes que saber que únicamente se necesitan un total de 21.375 euros, lo que creemos que es un precio muy razonable.