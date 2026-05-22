KTM revoluciona las naked con la nueva 990 Duke: más bonita y tecnológica

Coches y Motos 22 MAY 2026 - 15:32h.

Sirve para celebrar el 30 aniversario desde que salió a la venta el primer modelo

La nueva KTM es, para muchos, la más bonita de la marca

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En KTM han revolucionado el segmento de las naked con una moto que es impresionantemente bonita y tecnológica. No encontramos los adjetivos necesarios para describir como verdaderamente se merece a esta 990 Duke, que sirve para celebrar el 30 aniversario desde que salió a la venta el primer modelo. Y a las mejoras que se le han ido aplicando a lo largo de los últimos años, también nos encontramos con una importante rebaja en su precio, algo que siempre es de agradecer.

A primera vista, lo primero que encontramos y que nos llama la atención es su faro delantero, que es realmente original. Y todo en conjunto acaba por formar una ‘muscle bike’, que es la intención de todas las Duke, aportando presencia y personalidad, y donde la parte trasera se reduce a la máxima expresión. La ergonomía también es un aspecto donde ha habido modificaciones, consiguiendo una moto más neutra y apta para todos los usuarios.

Donde no hay cambios es en el chasis, que ya forma un conjunto perfecto, confiando en un multi tubular en acero de nueva construcción, que consigue una conducción eficaz y ágil. En el interior de la moto, nos topamos con un propulsor de 947 centímetros cúbicos de cilindrada, que anuncia una potencia de 123 CV y un par motor de 103 Nm, que cuenta con cuatro modos de pilotaje. Y también cuenta con control de tracción o control anti-wheelie. En la instrumentación, destaca la pantalla TFT de cinco pulgadas.

La KTM Duke 990 se ha rebajado hasta los 13.699 euros

En KTM le han aplicado un importante descuento a la Duke 990, lo que ha provocado que su precio se ubique en unos irrisorios 13.699 euros, una cifra que merece mucho la pena pagar, y que no exige de ningún esfuerzo titánico.