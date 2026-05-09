Más barata y, para muchos, más bonita que la Vespa Primavera

Coches y Motos 09 MAY 2026 - 03:32h.

Moto de diseño elegante, ideal para los desplazamientos por ciudad

Más bonita, y mejor, que la Vespa Primavera

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Hay muchas alternativas más interesantes que la Vespa Primavera, en caso de que desees conseguir una scooter bonita, buena y barata. Y una marca que mucha gente tiende a olvidar es Morbidelli, a pesar de ser una de las más clásicas, y de las que gozan de mejor reputación. Por suerte, nosotros venimos a recordarte que todavía sigue existiendo, y con modelos tan llamativos como es esta MBP SC 125 LX, que nos deja a todos sin palabras.

Es una moto de diseño elegante, ideal para los desplazamientos por ciudad, que cuenta con un completo equipamiento, así como un precio ajustado y una mecánica económica. Entre las principales características que deseamos destacar se encuentra el hueco bajo el asiento para guardar un casco u otros objetos personales, y donde se esconde una toma USB para cargar el móvil. La instrumentación también es totalmente digital, y ofrece una lectura clara de toda la información, mientras que la iluminación es full LED.

Otra cosa que hay que destacar es su sistema de arranque sin llave, y en el apartado mecánico, destaca su sistema de frenada ABS, poco habitual en scooters de estas características. El motor que equipa esta moto es de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 11,2 CV, mientras que los consumos de combustible son muy ajustados, como es habitual en esta clase de motos. Y se puede conseguir en color gris, blanco y negro mate.

Paga 2.490 euros por la Morbidelli MBP SC 125 LX

En Morbidelli tienen esta MBP SC 125 LX por un precio muy apetecible, así que no tendrás que desembolsar más que un total de 2.490 euros para que puedas tenerla en tu garaje. Por todo esto y más, es evidente que merece mucho la pena su adquisición sin pensarlo dos veces.