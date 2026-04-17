Más llamativa que la KTM Duke 390 y mejor equipada: la naked que arrasa entre los jóvenes

Coches y Motos 17 ABR 2026 - 04:55h.

Se trata de la CF Moto 450 NK, pensada para el público más joven

El nuevo motor de KTM es la mejor de la marca

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Si hay una moto naked que está de moda y arrasa entre los jóvenes, esa es sin duda la CF Moto 450 NK. Es más llamativa que la KTM Duke 390, y no nos sorprende que esté teniendo tanto éxito, pues también está mejor equipada, aunque lo mejor de todo es que su precio está al alcance de todos. Está pensada para el público más joven, que tan solo disponga del carné A2, y su orientación es claramente deportiva, pues no le falta ni el más mínimo detalle.

Entre los elementos que más destacan, se encuentra el faro delantero tan peculiar, con tecnología LED, el guardabarros delantero corto o el colín reducido a la mínima expresión. En cuanto a la parte ciclo, puede presumir de tener unas suspensiones KYB, frenos J.Juan, ABS con firma Bosch o neumáticos CST. Pero lo mejor está reservado para el motor que equipa esta moto, que es un bicilíndrico de 450 centímetros cúbicos, con unas muy buenas cifras.

Porque es capaz de alcanzar una potencia de 47 CV a 10.000 revoluciones por minuto, y un par motor de 39 Nm a 7.750 rpm. Tampoco le falta el embrague anti-rebote, ni el control de tracción, así como la pantalla digital TFT de 5” con conectividad móvil. Con un peso de 165 kilos, es una moto realmente ligera, y una de las mejores opciones para el carné A2. La enésima demostración de que los fabricantes chinos llegan para arrasar con todo, e imponer una nueva ley en el mercado.

Cuánto te costará la CF Moto 450 NK

Y si hay algo que nos encanta de esta CF Moto 450 NK es que está disponible por un precio totalmente ridículo, que se puede pagar sin muchas complicaciones. Porque los 5.179 euros que cuesta esta moto nos incitan a querer conseguirla.