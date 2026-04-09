La puedes llevar con carné B y, para la mayoría, está mejor equipada que la Yamaha NMAX 125

Coches y Motos 09 ABR 2026 - 15:54h.

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Dentro de las opciones que ofrece el mercado de las scooter de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, nos hemos topado con una que es sensacional. Nos ha encantado, y creemos que está mejor equipada que la auténtica dominadora del sector durante los últimos tiempos, que es la Yamaha NMAX 125. Por esta razón, recomendamos echarle un vistazo, pues estamos seguros de que no te decepcionará, y que te hará plantearte seriamente la posibilidad de adquirirla.

Se trata de la Peugeot Pulsion EVO, que en este 2026 se ha actualizado para hacerla todavía más completa e interesante, y que está disponible desde hace unas semanas en todos los concesionarios, y en tres colores distintos, que son el azul, el gris y el negro. El diseño de esta moto hace que su tamaño sea contenido, en especial, en la zona frontal, con unos trazos angulados y unas pequeñas aperturas que permiten el paso del aire y mejoran la aerodinámica.

El motor que equipa esta moto es un mono cilíndrico, de 125 cc, que entrega una potencia de 13,2 CV, y un par motor de 12 Nm. Cuenta con la homologación Euro 5+, está refrigerado por líquido, y llega a una velocidad máxima de 115 kilómetros por hora, una cifra increíble para una scooter. La autonomía ronda los 440 kilómetros, algo sensacional, gracias a su enorme depósito de 11,1 litros de capacidad. Y está dotada con una pantalla TFT con conectividad para smartphones, que le pone la guinda al pastel.

El precio de la Peugeot Pulsion EVO acaba por convencer a todos

Y pasando a lo más importante de todo, el precio de esta Peugeot Pulsion EVO es una auténtica ganga. Porque si tienes 3.399 euros, puedes tenerla en el garaje sin ningún problema.