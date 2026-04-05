La Yamaha Tracer 7 es mejor, más moderna y más barata que la BMW F 750 GS, pero igual de versátil

Coches y Motos 05 ABR 2026 - 11:27h.

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Sabemos que comparar nunca es fácil, pero es que no tenemos ninguna duda a la hora de asegurar que la Yamaha Tracer 7 es mucho más moderna y completa que la BMW F 750 GS. Obviamente, ambas tienen puntos a favor y en contra, y hay gente que preferirá apostar por la firma alemana. Pero para nosotros, no hay motivo para debatir, y tenemos claro que la mejor decisión es decantarse por la propuesta de la compañía de Iwata, que además es más barata.

Está disponible en dos colores que son igual de atractivos, que son el rojo y el negro, y la última actualización que ha sufrido trae consigo una serie de mejoras que son muy importantes. Por ejemplo, una imagen más estilizada, un diseño compacto, tres modos de conducción, bastidor rediseñado, un depósito de combustible más grande o unos protectores de los puños rediseñados. Asimismo, la pantalla TFT y los mandos también han sido actualizados.

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El confort también es excelente, para que puedas ir cómodo en viajes largos, y el motor CP2, que cumple con la normativa Euro 5+, garantiza un consumo de apenas 4,1 litros por cada 100 kilómetros. Gracias al acelerador electrónico Y-CCT, dispone de mayor tracción y potencia, y también de velocidad de crucero. La potencia que declara es de 72 CV, y a esto hay que añadir que su equipamiento es totalmente completo, con pantalla TFT de 5”, toma USB-C y mucho más por descubrir.

El precio, uno de los puntos fuertes de la Yamaha Tracer 7

Sin duda alguna, otro de los puntos fuertes que tiene esta Yamaha Tracer 7 y que la acaba de hacer prácticamente irresistible es que tenga un precio mínimo, de apenas 9.999 euros. Una inversión que está totalmente justificada y que es imposible que te arrepientas de realizar.