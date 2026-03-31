La nueva Yamaha es la moto más atractiva del catálogo

Coches y Motos 31 MAR 2026 - 15:11h.

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En Yamaha tienen una amplia variedad de motos en el catálogo, por lo que no es fácil elegir cuál es la mejor de todas, y la más atractiva. Aunque nosotros creemos que esta es la XSR 900, una moto que a nosotros nos tiene totalmente encandilados, gracias a sus prestaciones y su diseño. Es sencillamente espectacular, y no se nos ocurren cosas negativas que decir, lo que significa que han hecho un trabajo inmejorable para acabar de crear un avión de dos ruedas.

Mantiene su identidad en todo tipo de rutas, y se enfrenta con una comodidad bestial a las carreteras de curvas y a las rectas abiertas. Viene equipada con un moderno paquete electrónico para proporcionar al piloto un nivel excepcional de control en cualquier tipo de situación, con un deportivo cambio rápido Quickshift, un relajante control de crucero y mucho más. Se puede limitar para los usuarios que tan solo dispongan del carné A2, y está en colores rojo y negro.

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Esta café racer de Yamaha equipa un motor tricilíndrico, de cuatro tiempos y cuatro válvulas, refrigerado por líquido, y declara una increíble potencia máxima de 119 CV a 10.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 93 Nm a 7.000 rpm. La cilindrada de esta moto es de 890 centímetros cúbicos, y tiene un consumo declarado de cinco litros por cada 100 kilómetros, lo que no nos parece nada mal. El arranque es eléctrico, y el sistema de transmisión es de seis velocidades.

Puedes hacerte con esta Yamaha XSR 900 por 12.299 euros

Si acabas de quedar convencido con la compra de esta Yamaha XSR 900, lo único que vas a tener que hacer es desembolsar 12.299 euros, una cifra más que justificada y razonable, de la que no te vas a arrepentir nunca de haber pagado.