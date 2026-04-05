Más atractiva que la Honda CB650R y mejor equipada: la naked que está conquistando a los motoristas

Coches y Motos 05 ABR 2026 - 06:59h.

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Hay una moto que está logrando conquistar a todos gracias a su diseño, que para mucha gente es claramente superior al de la Honda CB 650 R, y tampoco se queda atrás en cuanto a equipamiento. Es una naked, que combina la elegancia con las mejores prestaciones, y que ha logrado conquistar a todos los que ya han tenido la oportunidad de verla. Además, su irrisorio coste invita inevitablemente a querer adquirirla, al ser una ganga con todas las letras.

Estamos hablando de la CF Moto 675 NK, que ha aterrizado en el catálogo para convertirse en uno de los modelos más comprados de la marca. Busca atraer a un público joven y de mediana edad, con un motor tricilíndrico en línea que es una de sus grandes señas de identidad. Garantiza una conducción sencilla, con una potencia suave y controlable, y una aceleración capaz de ponerse de 0 a 200 kilómetros por hora en menos de 3,9 segundos.

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La potencia que declara es de 90 CV a 11.000 revoluciones por minuto, con un par motor de 68 Nm a 8.250 rpm. Cuenta con un sistema de inyección electrónica desarrollado por Bosch, y no queremos olvidarnos del embrague anti-rebote asistido o del acelerador con cable mecánico. También tiene control de tracción de dos niveles, faros full LED, pantalla TFT de 5”, y una serie de extras que son opcionales, como los puños calefactados o el amortiguador de dirección.

El precio, lo mejor de esta CF Moto 675 NK

Aunque si hay algo que queremos destacar en esta CF Moto 675 NK, es el irrisorio precio por el que vas a poder comprarla, que sin duda alguna es un punto muy a su favor. Y es que basta con abonar un total de 6.495 euros para que puedas hacerla de tu propiedad.