Más bonita y cómoda que la Honda CB650R y, para muchos, mejor que la KTM 390 Duke

Coches y Motos 26 MAR 2026 - 04:28h.

Es fácilmente reconocible gracias a su ligereza, su ágil manejo y su motor CP2

Mejor, para muchos, que la Honda Africa Twin

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Si hay una moto que nos ha conseguido conquistar rápidamente, esa es la naked de Yamaha, que es más bonita y también más cómoda que la Hoda CB 650 R, y más completa que la KTM 390 Duke. Porque basta con echar un vistazo y analizar con profundidad todo lo que ofrece la MT-07 para darse cuenta de que es una compra segura que merece mucho la pena realizar, y de la que no te puedes arrepentir en ningún momento.

No es una simple casualidad que desde su lanzamiento haya sido uno de los modelos más vendidos en toda Europa, ofreciendo una sensación de conducción pura y emocionante. Es fácilmente reconocible gracias a su ligereza, su ágil manejo y su motor CP2, uno de los mejores que se pueden encontrar hoy en día. Y con su última actualización, presenta un nuevo estilo y una tecnología que mejora todavía más la experiencia de conducción, por lo que es una obra de arte.

La tienes en tres colores distintos, y se puede seleccionar el cambio automático o manual, de seis velocidades. También existe la posibilidad de limitarla para los usuarios con carné A2, y el motor es un bicilíndrico de cuatro tiempos y cuatro válvulas, refrigerado por líquido. La cilindrada es de 689 centímetros cúbicos, que ofrece una potencia máxima de 74 CV a 8.750 revoluciones por minuto, con un par máximo de 68 Nm a 6.500 rpm. Y el consumo declarado es de 4,1 litros por cada 100 kilómetros.

El precio, otro punto a favor de la Yamaha MT-07

Otra razón más por la que tienes que echar un vistazo a esta Yamaha MT-07 es por el asumible coste que tiene, que es de apenas un total de 8.299 euros, lo que es una cifra totalmente amortizada.