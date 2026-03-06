Ni 1290 Super Adventure ni 890 Adventure, la trail definitiva de KTM llega en 2026

Coches y Motos 06 MAR 2026 - 21:43h.

Está totalmente actualizada y rediseñada para ofrecerte las mejores prestaciones, con un equipamiento completo

Si hablamos de motos trail, hay una que claramente está por encima del resto, y que lleva el sello de KTM. No se trata de la 1290 Super Adventure, ni de la 890 Adventure, sino de la versión más mejorada de ambas, que promete ser el buque insignia de la gama. Porque esta 1390 Super Adventure S está totalmente actualizada y rediseñada para ofrecerte las mejores prestaciones, con un equipamiento completo, y una serie de mejoras imposibles de ignorar.

Entre las novedades que queremos destacar, que son interminable, se pueden mencionar el motor de mayor cilindrada, y, por ende, con más par motor y potencia. Sin dejar de lado los ventiladores en el radiador, los nuevos modos de conducción, el sistema de conectividad renovado, el sensor de radar delantero más compacto, el chasis más rígido, la bombra de freno delantero Brembo, el faro LED delantero con nuevo diseño, la pantalla parabrisas, la ergonomía mejorada, la reubicación de las estriberas…

Todo esto hace que la KTM 1390 Super Adventure S sea un 10 sobre 10. El propulsor que equipa es un bicilíndrico de 1350 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 173 CV a 9.500 revoluciones por minuto, así como un par máximo de 145 Nm a 8.000 rpm, con sistema de distribución variable Camshift. Tiene quickshifter opcional, cinco modos de conducción, más otro opcional, mientras que el consumo es de unos 6,7 litros por cada 100 kilómetros.

Sabemos el precio, pero no la fecha de lanzamiento

Otra cosa que ayuda a decidirse por la adquisición de esta KTM 1390 Super Adventure S es su asumible coste, de 21.899 euros. La parte negativa es que todavía no está confirmada la fecha de lanzamiento, que se puede demorar más de lo que nos gustaría, así que no llegaría hasta el último trimestre de este 2026.