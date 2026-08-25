Mazda entra en la pelea de los SUV compactos con una alternativa más económica y muy atractiva

Coches y Motos 25 AGO 2026 - 09:11h.

El CX-30 es una compra muy racional

Mazda ajusta el precio del Mazda3, uno de los compactos con mejor equilibrio entre diseño y comportamiento

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Los SUV compactos se han convertido en una de las opciones favoritas de los conductores españoles. Su éxito ha provocado que prácticamente todas las marcas tengan varios representantes en esta categoría, pero todavía existen modelos capaces de diferenciarse. Uno de ellos es el Mazda CX-30, una propuesta que apuesta por el diseño, la calidad interior y una gama de motores con etiqueta ECO.

Mazda sigue un camino diferente al de buena parte de sus competidores. Mientras muchos fabricantes buscan diseños cada vez más agresivos y habitáculos dominados por enormes pantallas, la firma japonesa mantiene una filosofía más elegante y tradicional. Precisamente ahí se encuentra buena parte del atractivo del CX-30.

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Con aproximadamente 4,40 metros de longitud, se sitúa a medio camino entre los SUV urbanos más pequeños y los modelos familiares de mayor tamaño. Sus dimensiones permiten utilizarlo cómodamente en ciudad sin renunciar a unas posibilidades razonables para viajar.

El Mazda CX-30 apuesta por la etiqueta ECO

Uno de los argumentos más interesantes del CX-30 está en sus mecánicas de gasolina electrificadas. Mazda apuesta por la hibridación ligera, una tecnología que permite reducir ligeramente consumos y emisiones y, sobre todo, acceder a la etiqueta ECO de la DGT.

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La filosofía mecánica de Mazda también resulta diferente. La marca continúa utilizando motores de gasolina de cilindrada relativamente elevada en un mercado donde numerosos competidores han apostado por pequeños propulsores turbo.

El resultado es una entrega de potencia progresiva y un funcionamiento especialmente suave. Dependiendo de la versión escogida, el CX-30 puede encontrarse además con transmisión manual o automática.

No pretende convertirse en un SUV deportivo, aunque su comportamiento es uno de sus aspectos destacados. La dirección, la posición de conducción y el ajuste del chasis consiguen transmitir una sensación más cercana a la de un turismo convencional que a la de un SUV voluminoso.

Un interior con calidad cercana al territorio premium

El diseño es probablemente una de las principales razones para elegir el Mazda CX-30. Su carrocería apuesta por líneas limpias, una parte delantera muy característica y unas proporciones que consiguen darle una apariencia más sofisticada que la de numerosos rivales.

Esta sensación continúa cuando se accede al habitáculo. Mazda utiliza materiales agradables, buenos ajustes y una distribución de los mandos relativamente tradicional. La tecnología está presente, pero no pretende eliminar todos los controles físicos.

Precisamente esta combinación permite que el CX-30 transmita una sensación de calidad superior a la que podría esperarse por su precio. Sin convertirse realmente en un modelo premium, puede resultar una alternativa interesante para quienes valoran especialmente los acabados.

Su principal punto débil aparece en la practicidad. Las plazas traseras no son las más amplias de la categoría y el maletero ronda los 430 litros, suficiente para un uso cotidiano pero inferior al de algunos SUV familiares.

A cambio, Mazda ofrece un conjunto muy equilibrado y un precio que puede resultar especialmente atractivo cuando se aplican promociones. El CX-30 permite acceder a un SUV con etiqueta ECO, buen equipamiento, diseño diferenciado y elevada calidad percibida sin tener que asumir las tarifas habituales de las marcas premium.

Para quienes no necesitan el SUV más espacioso y priorizan diseño, conducción y calidad, el Mazda CX-30 sigue siendo una de las alternativas más atractivas de su segmento.