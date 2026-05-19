El nuevo Mazda CX-80 confirma que Mazda fabrica uno de los SUV más atractivos del mundo

Coches y Motos 19 MAY 2026 - 22:42h.

Este enorme SUV no tiene nada que envidiar a sus rivales con más nombre

Seguramente no lo conoces, pero este Mazda es un chollo

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Mazda continúa reforzando su presencia en el segmento SUV con un modelo que representa el máximo exponente de su actual filosofía de diseño y calidad. El nuevo CX-80 llega al mercado europeo como una propuesta de gran tamaño orientada a quienes buscan espacio, refinamiento y tecnología sin renunciar a una conducción equilibrada. La marca japonesa confirma así su ambición de competir en territorios cada vez más próximos al segmento premium tradicional.

El CX-80 se sitúa como el SUV más grande de Mazda en Europa y supone un importante paso adelante dentro de la gama del fabricante japonés. La firma mantiene intacta su identidad estética, apostando por un diseño elegante y proporcionado que se aleja de soluciones excesivamente agresivas. En este sentido, Mazda continúa diferenciándose mediante una interpretación más sobria y sofisticada del concepto SUV.

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Un diseño elegante con enfoque claramente premium

El nuevo Mazda CX-80 supera los cinco metros de longitud y utiliza una arquitectura de tracción trasera concebida para ofrecer mejores proporciones y un comportamiento más refinado. Su silueta destaca por un largo capó, superficies limpias y una presencia visual muy equilibrada que transmite robustez sin necesidad de recurrir a líneas excesivamente marcadas.

La parte frontal mantiene el lenguaje de diseño Kodo característico de la marca, con una parrilla de gran tamaño y unos grupos ópticos afilados que aportan una imagen moderna y elegante. La vista lateral enfatiza la longitud del vehículo y refuerza su apariencia premium, mientras que la zona trasera apuesta por un diseño limpio y sofisticado.

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El habitáculo sigue exactamente la misma filosofía. Mazda ha desarrollado un interior minimalista donde predominan los materiales de calidad, las superficies acolchadas y una disposición de mandos muy cuidada. La sensación general es claramente superior a la habitual en muchos fabricantes generalistas, algo que la firma japonesa lleva años potenciando dentro de su estrategia global.

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Cabe destacar que el CX-80 ofrece configuraciones de hasta siete plazas, permitiendo un uso claramente familiar sin comprometer el confort. La mayor distancia entre ejes mejora notablemente el espacio disponible en las filas posteriores, mientras que el maletero mantiene una capacidad generosa incluso con varias plazas en uso. Todo ello convierte al modelo en una alternativa muy competitiva para quienes necesitan versatilidad y amplitud interior.

Electrificación, confort y tecnología avanzada

La oferta mecánica del Mazda CX-80 estará formada exclusivamente por versiones electrificadas. Entre ellas destaca la variante híbrida enchufable, que combina un motor gasolina de cuatro cilindros con un propulsor eléctrico para superar los 300 CV de potencia conjunta. Esta configuración permite ofrecer buenas prestaciones junto a una mayor eficiencia y varios kilómetros de autonomía en modo completamente eléctrico.

Por otro lado, Mazda también mantiene motorizaciones diésel asociadas a sistemas microhíbridos, una solución que continúa teniendo peso en determinados mercados europeos por su eficiencia en largos desplazamientos. La marca japonesa apuesta así por una gama diversa capaz de adaptarse a diferentes tipos de utilización.

Uno de los aspectos más trabajados en el CX-80 es el confort de marcha. La suspensión y la puesta a punto del chasis han sido desarrolladas para ofrecer una conducción suave y refinada, especialmente en viajes largos. Llama especialmente la atención el nivel de aislamiento acústico y la calidad de rodadura, dos elementos que refuerzan la sensación premium del conjunto.

El equipamiento tecnológico también ocupa un papel importante dentro del SUV japonés. El modelo incorpora instrumentación digital, un avanzado sistema multimedia y múltiples asistentes de conducción destinados a mejorar tanto la seguridad como el confort diario. Con el CX-80, Mazda demuestra su capacidad para fabricar uno de los SUV más atractivos y equilibrados del mercado actual.