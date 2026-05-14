Este nuevo Mazda está conquistando miradas por su diseño y muchos ya lo ven como uno de sus mejores coches

Coches y Motos 14 MAY 2026 - 10:18h.

Espacio para toda la familia, consumo de mechero y un equipamiento de carácter premium

El nuevo Mazda es, para muchos, el más bonito, pero tiene un problema

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El nuevo Mazda CX-80 está sorprendiendo incluso a quienes ya conocían bien a Mazda. Su diseño elegante y sus proporciones lo han convertido en uno de los SUV más llamativos del momento. Muchos ya lo ven como uno de los mejores coches que ha fabricado la marca japonesa.

Su estética no pasa desapercibida. Mazda sigue apostando por el lenguaje KODO, basado en líneas limpias y superficies muy fluidas. El CX-80 transmite sensación de coche premium desde cualquier ángulo. Tiene una presencia muy sofisticada. Y consigue destacar frente a rivales tan consolidados como el Audi Q7, el Mercedes-Benz GLE o el Volvo XC90.

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Además, hablamos de un SUV enorme. Mide casi cinco metros de largo y presume de una gigantesca batalla de 3,12 metros. Eso permite ofrecer un interior especialmente amplio. Muy cómodo en viajes largos. Y con capacidad para hasta siete pasajeros gracias a su configuración de serie.

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El interior es otro de sus grandes argumentos. Mazda ha cuidado muchísimo los materiales y los acabados. Todo transmite sensación de calidad. Incluso el acabado básico incluye volante calefactado revestido en cuero, pantalla central de 12,3 pulgadas y navegador integrado. También incorpora Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos.

En seguridad y tecnología tampoco decepciona. Cuenta con Head-Up Display avanzado, detector de fatiga con cámara, control de ángulo muerto y frenada automática con reconocimiento de peatones. También añade control de crucero, sensores de aparcamiento y sistema de reconocimiento de señales de tráfico. Además, la gama ofrece varios acabados, desde el Exclusive Line-Plus hasta los más sofisticados Homura, Homura Plus, Takumi y Takumi Plus.

Dos versiones mecánicas a elegir

La gama mecánica ofrece dos alternativas muy distintas. La primera es una versión híbrida enchufable que combina un motor gasolina 2.5 de 191 CV con otro eléctrico de 175 CV. La potencia total alcanza 327 CV y 500 Nm de par máximo. Además, acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos y puede recorrer hasta 60 kilómetros en modo eléctrico.

Por encima aparece una mecánica muy especial. Un bloque gasolina 3.3 litros electrificado que desarrolla 254 CV y unos impresionantes 550 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos, alcanza 219 km/h y homologa un consumo de solo 5,8 litros cada 100 kilómetros. Todo ello desde 62.404 euros en el híbrido enchufable y 62.608 euros para la versión 3.3.