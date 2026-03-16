Volvo deslumbra con el XC90 más bonito de su historia

Coches y Motos 16 MAR 2026 - 02:23h.

El SUV más grande de Volvo acaba de ser renovado para lucir el mejor diseño jamás visto

El Volvo XC70 regresa, pero no como te imaginas

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El Volvo XC90 sigue siendo uno de los SUV grandes premium más admirados del mercado. La marca sueca ha renovado recientemente su buque insignia. El resultado es un modelo aún más elegante, tecnológico y confortable. Muchos expertos coinciden en que esta actualización ha dado lugar al XC90 más bonito de su historia.

El diseño exterior mantiene la esencia escandinava de Volvo, pero con detalles más modernos. El frontal destaca por su nueva parrilla y por los característicos faros LED con diseño matricial. Las líneas limpias y la silueta robusta refuerzan su imagen de SUV sofisticado y muy refinado.

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Una de las opciones premium más inteligentes para viajes en familia

También presume de unas dimensiones muy generosas. El Volvo XC90 mide 4.953 mm de largo, 1.923 mm de ancho y 1.771 mm de alto. Su batalla de 2.984 mm permite ofrecer un interior muy amplio. Además, cuenta con siete plazas, lo que lo convierte en un SUV ideal para familias.

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Dentro del segmento compite con modelos de gran prestigio. Entre sus principales rivales aparecen el Mercedes GLE, el Audi Q7 o el BMW X5. Frente a ellos, el XC90 destaca por su confort, su seguridad y su cuidada calidad de acabados.

La versión de acceso a la gama no deja nada que desear

La versión de acceso es el Volvo XC90 B5, un motor gasolina de 2.0 litros con tecnología microhíbrida MHEV. Desarrolla 250 CV de potencia y 360 Nm de par máximo. Está asociado a una transmisión automática y a un sistema de tracción total AWD.

En prestaciones ofrece cifras muy equilibradas. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos y alcanza 180 km/h de velocidad máxima. Además, homologa un consumo medio de 8,5 litros cada 100 km. Gracias a su sistema híbrido, cuenta con etiqueta ECO de la DGT.

El precio anunciado en la web de Volvo parte desde 67.900 euros, siempre que se financien 38.000 euros a 36 meses. Una cifra competitiva dentro del segmento de los SUV premium de gran tamaño.

El equipamiento del acabado Core es muy completo. Incluye pantalla central de 11,2 pulgadas, cuadro digital de 12,3 pulgadas y sistemas como Pilot Assist o control de crucero adaptativo. También incorpora Android Auto, Apple CarPlay y conectividad con Google Maps.

Además, Volvo mantiene su fuerte apuesta por la seguridad. El XC90 cuenta con numerosos asistentes de conducción como BLIS, alerta de tráfico cruzado, Lane Keeping Aid o sistema de mitigación de colisión. Todo ello convierte al Volvo XC90 en uno de los SUV más completos, seguros y elegantes de su categoría.