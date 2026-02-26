Volvo redefine su estilo con el Volvo XC60 más atractivo que ha lanzado

Coches y Motos 26 FEB 2026 - 12:39h.

El nuevo EX60 apunta a ser un éxito entre los SUV eléctricos premium

El nuevo Volvo es, para muchos, el más atractivo

Compartir







Volvo refuerza su transición hacia la electrificación con el EX60, la reinterpretación completamente eléctrica del XC60 y, para muchos, el SUV más atractivo que ha lanzado la marca dentro de esta histórica denominación. Este modelo no solo supone un cambio mecánico respecto a las versiones con motores de combustión, sino también una evolución clara en diseño, tecnología y planteamiento general. La transformación es profunda y afecta tanto a la estética como a la arquitectura técnica.

El frontal abandona la parrilla convencional para adoptar una superficie cerrada y limpia, coherente con su naturaleza eléctrica. La característica firma luminosa “Martillo de Thor” evoluciona hacia un formato más fino y tecnológico, con una integración más armónica en el conjunto. El paragolpes presenta líneas más depuradas y una mayor sensación de anchura visual, reforzando una imagen moderna y sofisticada.

PUEDE INTERESARTE Volvo elimina la luneta trasera

En el perfil se mantiene la silueta equilibrada que ha definido al Volvo XC60 desde sus inicios, aunque ahora con superficies más tensas y un tratamiento aerodinámico optimizado. La línea de cintura fluye con mayor continuidad hacia la zaga, mientras que las llantas de nuevo diseño y los detalles oscurecidos aportan un aire más contemporáneo. La parte trasera conserva la esencia de los pilotos verticales característicos de la marca, pero con una reinterpretación más minimalista y tecnológica que acentúa la identidad visual del modelo.

PUEDE INTERESARTE Volvo cambia el plan con el XC90

El habitáculo responde a la filosofía escandinava de simplicidad y funcionalidad. El salpicadero apuesta por una configuración limpia, dominada por una gran pantalla central vertical que concentra la mayoría de funciones. Los materiales sostenibles y los acabados cuidados refuerzan la percepción de calidad, creando un ambiente sereno y tecnológico al mismo tiempo.

Plataforma específica y enfoque 100% eléctrico

Lo destacable en este caso es que el EX60 se apoya en una plataforma desarrollada específicamente para vehículos eléctricos, lo que permite integrar la batería en el suelo del vehículo y optimizar el reparto de pesos. Esta disposición reduce el centro de gravedad y mejora tanto la estabilidad como el confort de marcha, dos aspectos clave en un SUV de este segmento.

PUEDE INTERESARTE Ducati tiene la moto más bonita del mundo

La gama contempla configuraciones con uno o dos motores eléctricos, ofreciendo versiones de tracción trasera y alternativas con tracción total. La entrega de potencia es inmediata y lineal, característica propia de los sistemas eléctricos, y contribuye a una conducción suave y silenciosa. La autonomía homologada se sitúa en cifras competitivas dentro del segmento, apoyada por sistemas avanzados de gestión energética y recuperación.

Por otro lado, el EX60 incorpora una dotación tecnológica avanzada en materia de conectividad y asistentes a la conducción. El sistema multimedia admite actualizaciones remotas y servicios digitales integrados, mientras que el paquete de seguridad mantiene el elevado estándar asociado a Volvo. Con esta propuesta, la marca redefine el estilo del XC60 y consolida una versión eléctrica que combina diseño refinado, innovación técnica y una identidad visual más atractiva que nunca.