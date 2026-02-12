Ojos como platos al ver el precio del Volvo XC60 antes de su desaparición

Coches y Motos 12 FEB 2026 - 09:12h.

El Volvo XC60 tiene los días contados, pero todavía se puede comprar a un precio irresistible

El nuevo Volvo es, para muchos, el más atractivo

El Volvo XC60 tiene los días contados. Su relevo ya está a la venta. Se trata del Volvo EX60, un SUV totalmente eléctrico. Pero antes de desaparecer, el XC60 todavía se puede comprar a un precio que pocos esperaban en un SUV premium de este nivel.

Hablamos de un modelo muy equilibrado. En tamaño. En calidad. En tecnología. Mide 4.708 mm de largo, 1.902 mm de ancho y 1.658 mm de alto. La batalla de 2.865 mm se traduce en mucho espacio interior. El maletero ofrece 505 litros, ampliables hasta 1.432 litros. Perfecto para familias.

Un SUV premium a precio de generalista

Sus rivales son de peso. GLC, Q5, Sorento. Todos con precios elevados. Frente a ellos, el XC60 destaca por diseño, confort, seguridad y una sensación de solidez muy Volvo. Es uno de esos coches que transmite calidad nada más sentarse al volante.

La oferta actual sorprende. Está anunciado desde 43.600 euros financiados. Con una entrada de 10.651,90 €. Una cuota de 250 euros al mes durante 35 meses. Y una última cuota de 32.508,28 € si decides quedártelo. También puedes devolverlo o cambiarlo. Flexibilidad total.

Bajo el capó monta el motor B5 mild-hybrid. Un gasolina 2.0 con 250 CV y 350 Nm de par. Asociado a tracción total y cambio automático Geartronic de ocho marchas. Acelera de 0 a 100 km/h en 7 segundos. Consume 7,5 l/100 km. Prestaciones sobrias. Muy bien afinadas.

Un equipamiento muy, muy top

El acabado Essential viene cargado. Faros LED. Pantalla central de 9 pulgadas. Cuadro digital de 12 pulgadas. Apple CarPlay. Carga inalámbrica. Google integrado. Climatizador bizona. Y una lista interminable de asistencias de seguridad marca de la casa.

Hay control de carril, frenada automática, detección de señales, asistencia en carreteras resbaladizas, control de descenso, AWD, cámara trasera y mucho más. Todo de serie. Sin necesidad de añadir paquetes caros.

El Volvo XC60 se despide en silencio. Pero lo hace dejando una oportunidad difícil de repetir. Un SUV premium, muy completo, potente y seguro. A un precio inesperado. Para muchos, es el momento perfecto de hacerse con él. Antes de que desaparezca para siempre.