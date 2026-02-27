Más atractivo que el Mazda CX-5 y más práctico que el Honda ZR-V

eldesmarque.com 27 FEB 2026 - 20:18h.

Además, entrega 239 CV de potencia, pero solo consume 5,5 litros cada 100 km

El Kia Sportage se ha consolidado como el SUV más vendido de la marca en España y en todo el mundo. No es casualidad. Su quinta generación ha supuesto un salto notable en diseño, tecnología y calidad. Ahora es más llamativo. Más sofisticado. Y también más competitivo. Se mueve en el corazón del segmento compacto. Un terreno dominado por modelos muy conocidos. Pero el Sportage ha sabido evolucionar. Y convencer.

Mide 4.515 mm de largo y una batalla de 2.680 mm. Mientras que el maletero ofrece 526 litros en configuración estándar. Puede alcanzar los 1.715 litros con los asientos abatidos. Es amplio. Regular. Fácil de aprovechar. Ideal para familias. En este apartado supera a muchos rivales directos. Y lo convierte en una opción especialmente versátil.

Una referencia en el segmento C-SUV

Por tamaño compite directamente con el Mazda CX-5, el Honda ZR-V o el Nissan Qashqai entre muchos otros. Sin embargo, su propuesta es distinta. Más moderna. Más atrevida. Más tecnológica.

El diseño exterior es uno de sus grandes argumentos. Resulta más impactante y vanguardista que el Mazda. También más funcional que el Honda. La firma lumínica delantera es inconfundible. Las líneas son tensas. El conjunto transmite dinamismo. En el interior, la sensación es de calidad. Buenos ajustes. Materiales agradables. Y una presentación muy actual.

239 CV de potencia y un consumo contenido de 5,5 litros cada 100 km

Existen versiones de acceso gasolina y asistidas por un sistema micro híbrido. Y también una híbrida enchufable. En esta ocasión, sin embargo, te hablamos de la versión intermedia, la HEV. La más equilibrada de la gama. Combina un motor 1.6 T-GDI con un propulsor eléctrico. La potencia conjunta alcanza los 239 CV y 280 Nm de par. Se asocia a un cambio automático de 6 relaciones con convertidor de par. La tracción es delantera.

En cifras, acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza 196 km/h. El consumo medio homologado es de 5,5 l/100 km. Ofrece buenas prestaciones. Funcionamiento suave. Y un equilibrio notable entre rendimiento y eficiencia. Es una alternativa muy lógica dentro del segmento híbrido.

El precio sobre catálogo de esta versión es de 41.590 euros, aunque en la web de Kia está anunciado desde 29.470 euros. Desde el acabado Concept incluye frenada de emergencia, asistente de mantenimiento de carril y pantalla curva de 12,3 pulgadas con Kia Connect, Android Auto y Apple CarPlay.