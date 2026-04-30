El Mazda CX-80 es el coche más atractivo de la marca y supera a SUV más caros por acabados y diseño interior

Coches y Motos 30 ABR 2026 - 06:46h.

El SUV más grande de Mazda ya se puede comprar en España

El nuevo Mazda es, para muchos, el más bonito, pero tiene un problema

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El Mazda CX-80 se posiciona como el modelo más ambicioso de Mazda, y este SUV refleja el salto de la marca hacia un enfoque más premium, donde el diseño y la calidad interior adquieren un protagonismo total.

Este modelo destaca desde el primer momento, porque el CX-80 apuesta por una estética muy elegante, con líneas limpias, proporciones equilibradas y una presencia que transmite sofisticación y solidez, situándose al nivel de modelos mucho más caros.

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Así es el SUV más grande de Mazda

Las dimensiones refuerzan esa sensación, ya que este SUV mide 4.995 mm de largo y cuenta con una batalla de 3.120 mm, lo que permite ofrecer un habitáculo muy amplio, pensado para el confort en viajes largos y con un enfoque familiar. Y entre sus rivales destacan el Mercedes GLE, el Audi Q8 o el BMW X5.

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Un SUV de carácter muy premium, pero que ofrece mucho más que otros que son mucho más caros. Arranca desde 62.404 euros, una cifra que lo posiciona frente a rivales como el Mercedes GLE o el Audi Q8, pero con una propuesta muy competitiva en calidad.

Dos versiones mecánicas en su lanzamiento

En el apartado mecánico, este modelo ofrece una versión de acceso con motor gasolina 3.3 asistido por un sistema MHEV, que desarrolla 254 CV y 550 Nm, asociado a un cambio automático, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos y un consumo de 5,6 l/100 km.

Por encima, la gama incluye una versión híbrida enchufable, en la que el motor gasolina 2.5 de 191 CV se combina con un motor eléctrico de 175 CV, logrando una potencia total de 327 CV y 500 Nm, con una autonomía eléctrica de hasta 60 km, ideal para uso diario en ciudad.

El equipamiento es uno de los grandes argumentos de este modelo, porque el acabado Exclusive-Line Plus incluye sistema de sonido BOSE con 12 altavoces, monitor de visión 360º, portón eléctrico manos libres, cristales de privacidad, asistentes avanzados y un interior con materiales de alta calidad.