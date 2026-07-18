Mazda ajusta el precio del Mazda3, uno de los compactos con mejor equilibrio entre diseño y comportamiento

Coches y Motos 18 JUL 2026 - 13:16h.

Un compacto que es garantía de fiabilidad, eficiencia y alta calidad

El nuevo Mazda es, para muchos, la mayor maravilla de la marca

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En un mercado dominado por los SUV, todavía quedan coches compactos capaces de convencer por méritos propios. El Mazda3 es uno de ellos. No busca ser el más barato. Tampoco el más potente. Su apuesta pasa por ofrecer un conjunto muy equilibrado. Un diseño que sigue llamando la atención. Y una forma de conducir que continúa siendo una referencia entre los modelos de su categoría.

Con 4,46 metros de longitud, el compacto japonés se enfrenta a pesos pesados como el Audi A3, el Mercedes Clase A, el BMW Serie 1 o el Toyota Corolla. Frente a ellos responde con una personalidad muy marcada. También con una calidad de fabricación que suele situarse entre las mejor valoradas del segmento.

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Un compacto de categoría premium que todavía es capaz de enamorar

Mazda ha ajustado el precio de acceso hasta los 28.265 euros. Una cifra que lo acerca a rivales generalistas sin renunciar a una imagen casi premium. Además, mantiene uno de los argumentos que más valoran quienes disfrutan conduciendo: un comportamiento muy preciso. La dirección transmite confianza. La suspensión encuentra un buen equilibrio entre confort y firmeza.

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La gama comienza con un motor de gasolina 2.5 e-Skyactiv-G de 140 CV y 238 Nm de par. Se combina con un cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. Homologa un consumo medio de 5,9 litros cada 100 kilómetros. Alcanza los 206 km/h. Y completa el 0 a 100 km/h en 9,5 segundos. Prestaciones suficientes para un uso diario y también para viajar con soltura.

El equipamiento también está a la altura de los mejores

Otro de sus puntos fuertes es el equipamiento. Incluso el acabado Prime-Line, el más asequible, evita la sensación de versión básica. Incluye faros LED, pantalla central de 10,25 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, asistente por voz Alexa, sensores de aparcamiento traseros y control de crucero adaptativo.

A todo ello se suman detalles como los retrovisores eléctricos y calefactables, un sistema multimedia Mazda Connect, equipo de sonido con seis altavoces y llantas de aleación de 16 pulgadas.