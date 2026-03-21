Más bonito que el Audi A3, híbrido, muy bien equipado y a muy buen precio

Coches y Motos 21 MAR 2026 - 09:22h.

145 CV de potencia y un consumo de poco más de 5 litros a los 100 km

Audi tiene un problema muy importante

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El segmento de los compactos premium está lleno de opciones conocidas. Modelos como el Audi A3, el BMW Serie 1 o el Mercedes Clase A dominan las ventas. Sin embargo, hay alternativas menos visibles que sorprenden mucho. El DS Nº4 es uno de esos coches que merece más atención.

Este modelo apuesta por un enfoque diferente. Su diseño es más atrevido. Más sofisticado. Con líneas afiladas y detalles muy cuidados. Para muchos, es más bonito que el Audi A3. Tiene una personalidad propia que lo distingue del resto.

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Además, sus proporciones son muy equilibradas. El DS 4 mide 4.400 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.675 mm. Esto permite ofrecer un interior amplio. Cómodo. Bien aprovechado para el día a día y viajes largos.

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Un tapado entre los premium a tener muy en cuenta

El maletero también responde bien. Ofrece 430 litros de capacidad, ampliables hasta 1.240 litros. Es una cifra muy competitiva dentro del segmento. Perfecto para un uso familiar sin renunciar al estilo.

El precio es uno de sus grandes argumentos. Aunque su tarifa oficial ronda los 38.000 euros, actualmente se puede encontrar desde 31.302 euros al contado o 30.157 euros financiado. Una diferencia importante frente a sus rivales premium.

Así es el DS Nº4 en oferta

En el apartado mecánico, el protagonismo es para la versión híbrida ligera (MHEV). Utiliza un motor gasolina 1.2 turbo de tres cilindros, asistido por un sistema de 48 voltios. En conjunto, entrega 145 CV y 230 Nm de par máximo. Este sistema se combina con una caja automática de doble embrague y tracción delantera. La conducción es suave. Eficiente. Muy agradable en ciudad y carretera. Justo lo que se espera de un compacto premium.

Las prestaciones son correctas. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 203 km/h. Pero lo más importante es el consumo. Se sitúa en 5,3 l/100 km, con etiqueta ECO de la DGT.

El equipamiento es muy completo desde el inicio. Incluye llantas de 19 pulgadas, cuadro digital, pantalla táctil de 10 pulgadas y conectividad total con Android Auto y Apple CarPlay. También destaca en confort. Cuenta con climatizador bizona, iluminación ambiental y asientos cómodos con ajustes eléctricos. Todo con materiales de calidad y buenos acabados. Mientras que en seguridad, ofrece un alto nivel. Incorpora control de crucero adaptativo, cámara trasera, sensores de aparcamiento y asistentes como el mantenimiento de carril o el reconocimiento de señales.