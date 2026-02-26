Audi presenta el Audi Q5 más elegante en la historia de la marca

Coches y Motos 26 FEB 2026 - 18:18h.

Audi tiene un problema muy importante

El Audi Q5 se ha consolidado en los últimos meses como una de las principales novedades de la marca alemana dentro del segmento SUV premium. Aunque su lanzamiento comercial se produjo tiempo atrás y ya está plenamente disponible en el mercado, esta nueva generación representa un paso decisivo en la evolución del modelo, especialmente en términos de diseño. No es ningún secreto que Audi ha apostado por una imagen más refinada y sofisticada para reforzar su posicionamiento frente a sus rivales directos.

La carrocería adopta líneas más limpias y proporcionadas, con una parrilla Singleframe más estilizada y unos grupos ópticos de nuevo diseño que aportan una firma lumínica más tecnológica. El frontal gana presencia gracias a unas entradas de aire mejor integradas y a un capó con nervaduras más marcadas. En conjunto, el nuevo Q5 transmite una elegancia más madura, alejándose de formas excesivamente recargadas y apostando por superficies más fluidas.

En el perfil lateral se aprecia una silueta equilibrada, con una línea de cintura bien definida y pasos de rueda que refuerzan su carácter SUV sin perder sofisticación. La zaga, por su parte, incorpora pilotos unidos visualmente por una franja horizontal que acentúa la anchura del vehículo. Este tratamiento estético, junto a nuevas opciones de llantas y acabados, contribuye a que el Q5 proyecte una imagen más distinguida dentro de la gama.

El interior mantiene esa misma filosofía. La digitalización es protagonista con una instrumentación completamente configurable y un sistema multimedia de última generación integrado en una disposición más envolvente. Los materiales y ajustes reflejan el nivel habitual de la marca, con una atmósfera cuidada y tecnológica.

Electrificación y mayor eficiencia como ejes centrales

Cabe destacar que la nueva generación del Audi Q5 no solo evoluciona en diseño, sino también en su planteamiento técnico. La gama contempla motorizaciones gasolina y diésel asociadas a sistemas de hibridación ligera, mejorando la eficiencia y reduciendo consumos y emisiones. Además, la oferta incluye variantes híbridas enchufables que permiten una conducción en modo eléctrico durante trayectos cotidianos.

En este sentido, la plataforma sobre la que se asienta ha sido optimizada para ofrecer mayor rigidez estructural y un mejor aislamiento acústico. El resultado es un equilibrio notable entre confort de marcha y dinamismo, dos cualidades que tradicionalmente han definido al modelo. La tracción quattro continúa desempeñando un papel relevante en determinadas versiones, reforzando la estabilidad y la motricidad.

Por otro lado, el equipamiento tecnológico en materia de asistentes a la conducción se amplía con sistemas más avanzados que elevan el nivel de seguridad y facilitan la conducción en diferentes escenarios. Con esta propuesta, el Audi Q5 se reafirma como una pieza clave en la estrategia de la marca, combinando elegancia, tecnología y electrificación en uno de los segmentos más competitivos del mercado.