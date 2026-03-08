Audi tiene un problema grave

Coches y Motos 08 MAR 2026 - 23:49h.

Las ventas del E5 Sportback se desploman en los últimos meses de 2025

Audi tiene un problema muy importante

Audi está viviendo uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Especialmente en China, el mercado que durante años fue uno de los pilares del crecimiento de las marcas premium alemanas. Allí la firma decidió tomar una decisión radical: crear una nueva marca llamada AUDI, escrita en mayúsculas y sin los históricos cuatro aros entrelazados.

Con esta estrategia, el fabricante alemán pretendía reinventarse para adaptarse al gusto del público chino. La nueva marca debía representar una filosofía diferente, más tecnológica y más orientada al coche eléctrico. El primer modelo elegido para esta ofensiva fue el AUDI E5 Sportback, desarrollado junto al gigante chino SAIC.

El AUDI E5 Sportback se desploma en China

El lanzamiento parecía prometedor. El E5 Sportback acumuló 10.000 reservas en apenas media hora, una cifra que generó mucho optimismo dentro del grupo. Sin embargo, los datos posteriores cuentan otra historia. Entre septiembre y diciembre de 2025 se vendieron 6.650 unidades, una cifra bastante discreta para el mercado chino.

La situación se volvió más preocupante en enero, cuando las ventas cayeron hasta 605 unidades. En un país donde se venden cientos de miles de coches al mes, esa cifra resulta muy baja. Mientras tanto, rivales como el Tesla Model Y o el Xiaomi YU7 superan con facilidad las 30.000 unidades mensuales.

El problema no parece estar únicamente en el precio o en el diseño. Algunos usuarios han señalado fallos en el sistema multimedia, un aire acondicionado que se activa automáticamente al arrancar y asistentes de conducción poco ágiles en ciudad. También se critica que la carga rápida está por detrás de la que ofrecen muchos fabricantes chinos.

Audi rebaja el precio para revitalizar las ventas

Audi intentó reaccionar con una actualización del software y algunas mejoras técnicas. Sin embargo, la respuesta del mercado fue fría. Incluso algunos de los primeros compradores mostraron su descontento con los cambios introducidos después del lanzamiento.

Ante esta situación, la marca ha optado por una medida contundente: rebajar el precio del E5 Sportback en 30.000 yuanes, unos 4.350 euros. Aun así, el desafío sigue siendo enorme. Las marcas chinas ya dominan dos tercios del mercado, y el prestigio de los fabricantes europeos se está erosionando más rápido de lo previsto. Para Audi, que depende de China para el 38 % de sus ventas globales, el reto es enorme.