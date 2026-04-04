El Mazda que todos quieren por diseño y equipamiento

Coches y Motos 04 ABR 2026 - 17:08h.

Elegante, bien equipado, muy eficiente y un marcado carácter premium a precio de generalista

El nuevo Mazda es, para muchos, la mayor maravilla de la marca

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El Mazda CX-30 se ha convertido en uno de esos modelos que entran por los ojos. No es el más vendido. Pero sí uno de los más deseados. Y todo gracias a su diseño y a su planteamiento.

Mazda juega en otra liga. No es una marca premium oficial. Pero lo parece. Sus coches transmiten calidad, cuidado por el detalle y una estética muy trabajada. Y este CX-30 es el mejor ejemplo. No busca ser llamativo. Busca ser elegante. Líneas limpias. Superficies suaves. Y una presencia muy equilibrada. Es un SUV compacto. Pero con un aire más refinado que muchos rivales.

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El Mazda CX-30 puede ser tuyo ahora por 145 euros al mes

Las medidas registran 4.395 mm de largo y una batalla de 2.655 mm, ofrece buen espacio interior. No es el más grande, pero sí suficiente para el día a día y escapadas. Mientras que el maletero ofrece 430 litros, ampliables hasta 1.406 litros. No lidera el segmento. Pero está bien aprovechado. Y resulta práctico para un uso familiar. Entre sus rivales destacan modelos poderosos como el Toyota C-HR o el Lexus UX, de los que no tiene nada que envidiar.

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El precio es muy atractivo para todo lo que ofrece. Como te hemos dicho, su carácter es premium, pero su precio no. Parte desde 27.170 euros al contado o 25.770 euros financiados, con cuotas de 145 euros al mes.

Así es el CX-30 más barato

En la parte mecánica, como todos los Mazda, está entre los más eficientes. Motor 2.5 e-SkyActiv-G MHEV de 140 CV con 238 Nm de par. Está asociado a un sistema híbrido ligero de 24V. Y gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en 9,7 segundos y alcanza los 194 km/h. Todo ello con un consumo medio de 6 l/100 km. Y cuenta con la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico, con todas las ventajas que ello supone.

El acabado Prime-Line, el de acceso, ya viene bien equipado. Incluye pantalla de 10,25 pulgadas, conectividad inalámbrica y asistente por voz con Alexa. Todo muy enfocado al confort. También suma control de crucero adaptativo, sensores de aparcamiento y sistema de audio con seis altavoces. Además de faros LED y retrovisores eléctricos calefactables.