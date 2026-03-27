El SUV más atractivo de Mazda es la compra perfecta para los que buscan estilo y dinamismo

Coches y Motos 27 MAR 2026 - 17:24h.

Si le sobraban argumentos para convencer, ahora está de oferta

Mazda ajusta la tarifa del CX-5 y demuestra que el gasolina eficiente sigue teniendo sentido

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El Mazda CX-30 se ha convertido en uno de los modelos más interesantes de la marca. No es casualidad. Combina diseño, calidad y dinamismo como pocos. Un SUV pensado para quienes quieren algo más que un simple coche.

Su diseño Kodo es una de sus grandes bazas. Líneas limpias. Superficies muy trabajadas. Y una silueta elegante. Transmite equilibrio y deportividad. Sin exageraciones. Mazda ha logrado un estilo muy personal. Fácil de reconocer.

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Pero este modelo no solo entra por los ojos. También destaca por su comportamiento dinámico. Es ágil. Preciso. Y muy cómodo en marcha. Se siente ligero. Y transmite confianza en cualquier situación. Un SUV que invita a conducir.

El Mazda CX-30 está de oferta

Sus dimensiones lo sitúan en el corazón del segmento. Mide 4.395 mm de largo, con 1.795 mm de ancho y 1.540 mm de alto. El maletero ofrece 430 litros. Puede ampliarse hasta 1.406 litros. Espacio suficiente para el día a día. Frente a rivales como el Toyota C-HR o el Kia Niro, el Mazda CX-30 destaca por su calidad de acabados, su conducción y su diseño diferencial. Y compite con modelos como el Toyota C-HR.

Antes de entrar en detalles técnicos, toca hablar de precio. Y es que este SUV urbano de Mazda está de oferta. Parte desde 27.170 euros al contado. Puede bajar a 25.770 euros financiando. Con cuotas de 145 euros al mes. Entrada de 6.261,77 euros. Y una última cuota elevada. Una fórmula habitual.

Así es el CX-30 más barato

En el apartado mecánico, ofrece una propuesta muy equilibrada. Monta un motor e-SkyActiv-G de 2.5 litros y 140 CV. Entrega 238 Nm de par máximo. Incorpora tecnología MHEV de 24V. Y cuenta con tracción delantera y cambio manual de 6 marchas.

Las prestaciones acompañan. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,7 segundos. Alcanza los 194 km/h. Y mantiene un consumo contenido. Solo 6 l/100 km. Además, cuenta con etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico. Una ventaja clave hoy.

El equipamiento Prime-Line es muy completo. Incluye pantalla de 10,25 pulgadas. Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos. Asistente de voz Alexa. Control de crucero adaptativo por radar. Sensores traseros. Y faros LED con nivelación automática.