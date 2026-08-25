Cupra hace realidad el sueño de conducir el coche más atractivo de su gama de 2026

Coches y Motos 25 AGO 2026 - 07:43h.

El Terramar presume de diseño y tecnología

El nuevo Cupra tiene un diseño rompedor y muchos creen que es el mejor coche que ha creado Cupra

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Cupra ha conseguido en pocos años algo que muchas marcas tardan décadas en lograr: crear una identidad perfectamente reconocible. Sus coches destacan por una estética deportiva, interiores tecnológicos y un planteamiento situado a medio camino entre las marcas generalistas y los fabricantes premium. Y dentro de su gama de 2026 existe un modelo que representa especialmente bien esta filosofía: el Cupra Terramar.

El SUV español se ha convertido en una de las propuestas más llamativas de la marca gracias a un diseño que difícilmente pasa desapercibido. Su frontal agresivo, las ópticas afiladas y unas proporciones musculosas consiguen darle una presencia muy diferente a la de numerosos SUV familiares.

Con aproximadamente 4,52 metros de longitud, el Terramar ofrece además unas dimensiones muy equilibradas. Tiene espacio suficiente para cumplir como coche familiar, pero sin alcanzar el tamaño de los grandes SUV, algo que facilita considerablemente su utilización diaria.

El Cupra Terramar ofrece motores para prácticamente todos

Uno de los puntos fuertes del Terramar está en una gama mecánica especialmente variada. La puerta de entrada la representa el motor 1.5 eTSI de 150 CV, equipado con tecnología de hibridación ligera y asociado a una transmisión automática DSG.

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Esta versión recibe la etiqueta ECO de la DGT, convirtiéndose probablemente en una de las alternativas más interesantes para quienes buscan un Terramar equilibrado y no necesitan unas prestaciones especialmente deportivas.

Cupra también ofrece configuraciones mucho más potentes, incluyendo motores de gasolina y alternativas híbridas enchufables. Estas últimas permiten combinar prestaciones elevadas con la posibilidad de realizar numerosos desplazamientos cotidianos utilizando únicamente electricidad.

El Terramar demuestra así que un SUV familiar no tiene por qué ser aburrido. Incluso las versiones menos potentes ofrecen unas prestaciones suficientes para viajar cómodamente, mientras que las configuraciones superiores explotan mucho más el carácter deportivo asociado tradicionalmente a Cupra.

Un SUV que entra directamente por los ojos

El diseño probablemente sea, sin embargo, su principal argumento. Cupra ha conseguido diferenciar claramente al Terramar de buena parte de sus rivales mediante una estética mucho más agresiva.

Esta filosofía continúa en el interior. El conductor se encuentra con una instrumentación completamente digital y una gran pantalla central para el sistema multimedia, acompañadas de detalles decorativos específicos que ayudan a crear una sensación más deportiva.

La calidad percibida también resulta convincente, especialmente en las zonas más visibles del habitáculo. Sin llegar necesariamente al nivel de algunos SUV premium mucho más caros, el Terramar consigue transmitir una sensación de coche sofisticado.

Y todo ello sin olvidarse de la practicidad. Las plazas traseras ofrecen espacio suficiente para viajar cómodamente y el maletero dispone de una capacidad adecuada para las necesidades habituales de una familia, aunque puede variar dependiendo de la mecánica escogida.

El precio tampoco es bajo, pero las promociones disponibles pueden reducir considerablemente la factura respecto a las tarifas oficiales. Esto permite situar determinadas versiones en una posición muy competitiva frente a SUV generalistas bien equipados y, especialmente, frente a alternativas premium.

El Cupra Terramar consigue así reunir diseño, tecnología, practicidad y una amplia variedad de motores en un mismo coche. Para quienes buscan un SUV familiar pero se niegan a renunciar a una estética deportiva, puede ser uno de los modelos más deseables de 2026 y, para muchos, el coche más atractivo de toda la gama Cupra.