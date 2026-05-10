CF Moto convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail
La trail más bonita de CF Moto está enamorando a los que buscan diseño y precio
En CF Moto han tenido el bonito detalle de convertir en accesible la moto más deseada y buscada por todos dentro de su gama trail. Es una moto sensacional, y aunque hay otros modelos dentro del estilo adventure que también nos llaman mucho la atención, creemos que la 800 MT-X es la que se lleva la palma en cuanto a preparación, gracias a sus componentes de primera calidad. Y los dos colores en los que está disponible, el Azul Zephyr y el Negro Nébula, la hacen impresionante.
El motor está preparado para todo tipo de desafíos, desde rutas por asfalto hasta viajes off-road, con un motor bicilíndrico en línea capaz de ofrecer un rendimiento superior al de la media. Y gracias a la incorporación de un doble eje de equilibrado, las vibraciones son prácticamente inexistentes. Es un motor fiable, seguro y duradero, que entrega una potencia de 91 CV a 8.250 revoluciones por minuto, con un par motor de 85 Nm a 6.500 rpm.
Asimismo, incorpora quickshifter de serie, acelerador electrónico y embrague anti-rebote, mientras que el paquete electrónico es de un gran nivel, firmado por Bosch. Se incluye una IMU de seis ejes, que permite tener ABS en curva, control de tracción, tres modos de conducción, control de crucero o monitorización de presión de los neumáticos, y el impresionante depósito de combustible que incorpora asegura una gran autonomía. Y no queríamos dejar de mencionar la pantalla TFT de 7”.
La CF Moto 800 MT-X ahora se puede conseguir por 9.995 euros
Como hemos comentado al inicio, en CF Moto le han puesto un precio más accesible que nunca a esta 800 MT-X, lo que se traduce en que ahora la puedes conseguir desembolsando apenas una cantidad de 9.995 euros. En otras palabras, una auténtica ganga.