CF Moto, la marca china que sube como la espuma, empieza a vender en España su moto estrella

Coches y Motos 04 MAR 2026 - 23:52h.

Compartir







Si hay una marca que no deja de crecer en todo el mundo, esa es CF Moto. Es el ejemplo más evidente de que las compañías chinas están destinadas a convertirse en las referencias, y destronar a otras como Honda, Suzuki, Yamaha o Ducati. Así lo demuestran los datos, que nos hablan de un crecimiento imparable de Zontes o Voge. Pero en CF Moto también han logrado hacerse con un nombre, y lo más probable es que próximamente aterricen en MotoGP, para darse aún más a conocer.

Lo cierto es que todos los modelos que tienen en el catálogo son realmente llamativos, y ahora ha llegado a España la que para mucha gente es la moto más bonita y completa de su stock. Se trata de la 1000 MT-X, que fue presentada en el mes de noviembre durante el salón EICMA de Milán, y logró crear una enorme expectación. Y estamos seguros de que logrará hacer competencia a modelos mucho más consolidados como la Honda Africa Twin, la KTM 890 Adventure R, la BMW F 900 GS…

PUEDE INTERESARTE Suzuki recupera la icónica Hayabusa

No le falta de nada, comenzando por un motor que es capaz de entregar una potencia de 114 CV, con un peso de 222 kilos, bastante ligero tratándose de una moto de gran cilindrada, suspensiones KYB ajustables por delante y por detrás, varios modos de conducción, ABS y control de tracción en curva desconectable, un depósito de 22,5 litros de capacidad, pantalla TFT con conectividad… en definitiva, una inversión segura y sin riesgo.

Una moto de 10 por un precio apetecible

Aunque lo mejor de todo es que esta CF Moto 1000 MT-X no supone un desembolso muy grande. De hecho, cuesta menos de 10.000 euros, lo que viene siendo un chollo con todas las letras.