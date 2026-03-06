Olvida la Suzuki SV650 y la Triumph Trident: llega la CF MOTO 800 NK con 95 CV súper equipada

Coches y Motos 06 MAR 2026 - 02:02h.

Diseño sensacional, digno de una deportiva, y en cuanto te subes a ella, se te activa la adrenalina al instante

La nueva Suzuki naranja es un imán de miradas

Compartir







Si hay una moto que nos tiene especialmente ilusionados, esa es la CF Moto 800 NK. Nos parece de lo más interesante que recordamos haber visto en mucho tiempo, y la colocamos claramente por delante de la Suzuki SV 650 o de la Triumph Trident, por lo que es una oportunidad que merece mucho la pena valorar con calma. En especial, viendo las buenas prestaciones que ofrece, lo equipada que está, y el asumible precio, similar al de una scooter premium.

Lo primero que ves es un diseño sensacional, digno de una deportiva, y en cuanto te subes a ella, se te activa la adrenalina al instante, gracias a su espíritu Street Fighter. Es una moto que destaca por su potencia bruta, gracias a su motor bicilíndrico en paralelo de 799 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de entregar una potencia de 100,6 CV a 9.000 revoluciones por minuto, así como un par máximo de 81 Nm a 8.000 rpm. La experiencia de conducción es potente y progresiva, y el motor incorpora dos ejes de equilibrado que suprimen las vibraciones.

Y gracias a la excelente coordinación del acelerador electrónico, esta moto puede cambiar fácilmente entre tres modos de conducción. Está equipada con suspensión KYB de amortiguación regulable, que maximiza el estilo deportivo, y equipada con sistemas electrónicos como ABS, embrague deslizante, control de crucero… sin dejar de lado la pantalla TFT de 8”, totalmente laminada con una MCU de calidad automovilística, sistema completo de interacción por voz o arranque sin llave.

Una moto increíble a un precio de risa

Aunque lo mejor de todo es que esta CF Moto 800 NK tiene un coste digno de scooter, al poder estar en tu garaje por apenas 7.500 euros. Una cifra que provoca que sea hasta difícil de creer.