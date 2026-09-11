Para la mayoría, mejor que la Moto Marini Corsaro 750, con una gran relación calidad y precio

Coches y Motos 11 SEP 2026 - 10:37h.

Es capaz de entregar una potencia total de 120 CV

Precio de moto A2, motor bicilíndrico y una dotación completa, la moto que desafía a la Honda NX500

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La Moto Marini Corsaro 750 es considerada como una de las mejores motos que se pueden conseguir en el mercado, al reunir una excelente combinación de prestaciones, equipamiento y precio, además de contar con un diseño que es sencillamente magnífico. Pero también hay que poner en valor a la Benelli TNT 899 S, un modelo que no se queda atrás en absoluto, y que también dispone de todo lo necesario para marcar la diferencia por encima del resto.

Es una moto con aspiración deportiva, que es muy agradable y divertida de manejar, y que cuenta con una serie de detalles que la hacen única. Por ejemplo, algo que nos encanta en esta naked es el hecho de que equipe un motor de 899 centímetros cúbicos de cilindrada, capaz de entregar una potencia total de 120 CV, es decir, que es ideal para los amantes de la velocidad. Y debido a su completo nivel de electrónica, se puede gestionar todo y personalizar a tú gusto.

Es perfecta para la gente que busque disfrutar de sus escapadas de fin de semana o hacer largas rutas, y su consumo de combustible es bastante moderado, dentro de lo que cabe. No le falta absolutamente de nada, y es considerada como una de las inversiones más inteligentes que se pueden hacer en el mercado a día de hoy, viendo el precio que tienen otras motos similares, pero que ofrecen menos, y que son bastante más costosas. Así que no merece la pena pensarlo mucho.

La Benelli TNT 899 S cuesta 11.899 euros

Si acabas de quedar convencido con la adquisición de la Benelli TNT 899 S después de todo lo que has visto, tienes que saber que lo que se necesita es pagar un total de 11.899 euros.