Precio de moto A2, motor bicilíndrico y una dotación completa, la moto que desafía a la Honda NX500
La alternativa a la Honda Forza 350 que cada vez convence a más usuarios urbanos
La Honda más legendaria de la historia es de 1992
Hay motos que nos encantan, y la Honda NX 500 es una de ellas, aunque no es la única ni mucho menos. Porque hay otros modelos que también le plantan cara y se sitúan como una interesante alternativa a las que hay que echarle el ojo, y uno de los primeros ejemplos que se nos vienen a la cabeza es la Cyclone RX 600, una trail de media cilindrada que se merece todo el reconocimiento posible, y que ofrece la posibilidad de limitarla para el carné A2.
De hecho, cuando veas su precio por primera vez, pensarás que es una moto exclusiva para los usuarios con carné A2, debido a lo barata que es. Estéticamente, tiene una parte delantera muy voluminosa, con un depósito de 18 litros de capacidad que asegura una gran autonomía, y que incorpora un afilado pico de pato y una pantalla parabrisas de gran tamaño y regulable. Y a nivel de equipamiento, no le falta de nada, con una pantalla TFT en la instrumentación con conectividad mirror link, defensas y caballete central de serie y mucho más.
Pasando al interior, se encuentra un motor de dos cilindros en línea, de cuatro válvulas por cilindro, cuya potencia máxima asciende hasta los 59 CV, con un par máximo fijado en 55 Nm. Dispone de control de tracción, pero sin acelerador electrónico ni modos de conducción, y la frenada se apoya en un ABS desconectable que permite sacar el mayor partido de la moto en rutas off-road. Y no queremos dejar de mencionar que las suspensiones son regulables tanto por delante como por detrás.
La Cyclone RX 600 está tasada en 5.290 euros
Si buscas conseguir la Cyclone RX 600 bastará con que realices una inversión total de 5.290 euros, un precio muy justo y que provoca que sea tan apetecible.