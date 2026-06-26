La alternativa a la Honda Forza 350 que cada vez convence a más usuarios urbanos

Coches y Motos 26 JUN 2026 - 03:45h.

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Sabemos que la Honda Forza 350 es una moto excepcional, a la que cuesta encontrarle algún punto negativo, y nos parece normal que sea capaz de convencer a tantos usuarios, y que se mantenga siempre entre las más vendidas. Pero también hay otras alternativas en el mercado que son igual de apetecibles, o incluso más, y hoy venimos a hablar de la Cyclone RT 3S, una moto de categoría top que cuenta con un nivel de equipamiento realmente amplio.

El motor que impulsa esta moto es un mono cilíndrico de cuatro tiempos, con una cilindrada de 289 centímetros cúbicos, que entrega una potencia total de 24 CV, por lo que es una scooter claramente enfocada hacia los usuarios que disponen del carné A2. Cuenta además con control de tracción para facilitar la conducción en situaciones de poca adherencia, y esto la convierte en una moto realmente estable a alta velocidad y con gran confort en marcha, sin descuidar el sistema de frenada ABS.

A nivel de equipamiento, podemos destacar tantas cosas que es difícil quedarnos únicamente con una. Pero podemos empezar hablando por la instrumentación, que es totalmente digital y está compuesta por una pantalla TFT con conectividad ‘mirror link’, para poder tener a fácil alcance toda la información que se necesita. Y también cuenta con llave inteligente por proximidad, piñas retroiluminadas o pantalla parabrisas regulable electrónicamente.

La Cyclone RT 3S tiene un precio de apenas 4.370 euros

Otro de los puntos que están claramente a favor de la Cyclone RT 3S es que se pueda adquirir sin la necesidad de hacer una gran inversión. Para ser más exactos, basta con un total de 4.370 euros, lo que a todos nos parece una maravilla y una oportunidad que merece mucho la pena aprovechar.